https://sputniknews.com.tr/20220908/rus-disislerinden-abye-sert-tahil-tepkisi-kendi-karinlari-tok-dunyada-aclik-yok-saniyorlar-1060979184.html

Rus Dışişleri'nden AB'ye sert 'tahıl' tepkisi: Kendi karınları tok, dünyada açlık yok sanıyorlar

Rus Dışişleri'nden AB'ye sert 'tahıl' tepkisi: Kendi karınları tok, dünyada açlık yok sanıyorlar

Afrika ülkelerinin hala daha Rusya'dan tahıl gelmesini beklediklerini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kendi karnını doyuran AB... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T19:37+0300

2022-09-08T19:37+0300

2022-09-08T19:37+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

tahıl

ab

tepki

açlık

josep borrell

rusya

ukrayna

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nun bir konferansında Afrika'nın açlık tehdidi altında olduğu tezinin gerçekle bağdaşmadığını, kıtada AB'nin yaptırımlarından değil Rusya'nın eylemlerinden kaynaklanan sorunlar yaşandığını öne sürmüştü.Haftalık basın toplantısında Borrell'in sözlerine tepki gösteren Zaharova, "Görünen o ki AB'liler karınlarını doyurdu ve artık dünyada açlık kalmadı. Geri kalan herkes çaresine baksın. Bu, 'sahip kaynını doyurdu, kalan her şeyi önce köpeklere, sonra kölelere dağıtın' mantığıdır" dedi."Sayın Borrell, Afrika sizin propagandist sözlerinizi değil, Rus tahılını bekliyor" diye devam eden Zaharova, Rus tahılı ihracatının Batı'nın kısıtlama önlemleri nedeniyle yapılamadığının altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde gerçekleştirilen Doğu Ekonomik Forumu’ndaki açıklamalarında, ülkeden çıkamaması hâlinde bir gıda krizine sebep olabileceği söylenen Ukrayna tahılının çoğunun, gelişmekte olan ülkeler yerine AB ülkelerine gittiğini belirtmişti.Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna tahılının gönderileceği ülkelerin sınırlandırılmasını muhakkak görüşeceğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220907/putin-erdogan-ile-ukraynadaki-tahilin-gonderilecegi-ulkelerin-sinirlandirilmasini-gorusebilirim-1060905247.html

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mariya zaharova, tahıl, ab, tepki, açlık, josep borrell, rusya, ukrayna