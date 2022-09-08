Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220908/meksikadaki-popocatepetl-yanardaginda-son-8-gunde-ucuncu-patlama-1060944404.html
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama
Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini aktardı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T01:50+0300
2022-09-08T01:56+0300
türkiye
meksika
yanardağ
popocatepetl yanardağı
popocatepetl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060942851_0:19:800:469_1920x0_80_0_0_15008f772d062794f50481f7d02de793.jpg
Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamaya göre Popocatepetl Yanardağı’nda dün gece yerel saatle 21.21’de bir patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle yanardağ ağzından çıkan lav ve küllerin 3 bin metre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.Yanardağın CENAPRED tarafından yayınlanan günlük faaliyet raporunda ise son 24 saatte patlamanın yanı sıra 2 küçük çaplı deprem ve 41 kez gaz ve toz çıkışı kaydedildiği belirtildi.Yetkililer, meydana gelen patlamalar nedeniyle taş ve çakıl düşebileceği için vatandaşları yanardağdan uzak durmaları konusunda uyarırken, çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayanların ise kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntısına karşı önlem almalarını tavsiye etti.'Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı'Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor.Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor. Son 1 yıldır faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı Manchester Üniversitesi bilim insanlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında 5. sırada yer alıyor.Popocatepetl Yanardağı’nda en son 3 Eylül ve 30 Ağustos günlerinde 2 ayrı patlama meydana gelirken, bu yılın Ocak ayında 3 kez, Mart ayında 1 kez ve geçtiğimiz yıl boyunca 8 kez patlama kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220904/meksikadaki-popocatepetl-yanardaginda-patlama-1060778665.html
türkiye
meksika
popocatepetl yanardağı
popocatepetl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060942851_75:0:726:488_1920x0_80_0_0_7ae593312c52a7774350439c53e6027d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, yanardağ, popocatepetl yanardağı, popocatepetl
meksika, yanardağ, popocatepetl yanardağı, popocatepetl

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama

01:50 08.09.2022 (güncellendi: 01:56 08.09.2022)
© İHA / SAİM SEVİNÇ-Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.
Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ-
Abone olTelegram
Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini aktardı.
Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamaya göre Popocatepetl Yanardağı’nda dün gece yerel saatle 21.21’de bir patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle yanardağ ağzından çıkan lav ve küllerin 3 bin metre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.
Yanardağın CENAPRED tarafından yayınlanan günlük faaliyet raporunda ise son 24 saatte patlamanın yanı sıra 2 küçük çaplı deprem ve 41 kez gaz ve toz çıkışı kaydedildiği belirtildi.
© İHA / SAİM SEVİNÇ-Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.
Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA / SAİM SEVİNÇ-
Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.
© İHA / SAİM SEVİNÇ-Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.
Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA / SAİM SEVİNÇ-
Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.
© İHA / SAİM SEVİNÇ-Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.
Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA / SAİM SEVİNÇ-
Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.
© İHA / SAİM SEVİNÇ-Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.
Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA / SAİM SEVİNÇ-
Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.
1/4
© İHA / SAİM SEVİNÇ-
Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.
2/4
© İHA / SAİM SEVİNÇ-
Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.
3/4
© İHA / SAİM SEVİNÇ-
Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.
4/4
© İHA / SAİM SEVİNÇ-
Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.
Yetkililer, meydana gelen patlamalar nedeniyle taş ve çakıl düşebileceği için vatandaşları yanardağdan uzak durmaları konusunda uyarırken, çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayanların ise kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntısına karşı önlem almalarını tavsiye etti.

'Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı'

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor.
Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.
Son 1 yıldır faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı Manchester Üniversitesi bilim insanlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında 5. sırada yer alıyor.
Popocatepetl Yanardağı’nda en son 3 Eylül ve 30 Ağustos günlerinde 2 ayrı patlama meydana gelirken, bu yılın Ocak ayında 3 kez, Mart ayında 1 kez ve geçtiğimiz yıl boyunca 8 kez patlama kaydedilmişti.
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı' - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
DÜNYA
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
4 Eylül, 04:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала