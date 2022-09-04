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https://sputniknews.com.tr/20220904/meksikadaki-popocatepetl-yanardaginda-patlama-1060778665.html
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’da Popocatepetl Yanardağı’nda yeni bir patlama ve deprem meydana geldiği bildirildi. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T04:07+0300
2022-09-04T04:07+0300
dünya
meksika
yanardağ
yanardağ patlaması
deprem
popocatepetl yanardağı
popocatepetl
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Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Popocatepetl Yanardağı’nda bu sabah yerel saatle 6.20’de bir patlama meydana geldiği, son 24 saat içerisinde ise 44 dakika süren bir deprem ve 34 kez gaz ve toz çıkışının kaydedildiği bildirildi.Yetkililer, meydana gelen patlamalar nedeniyle yanardağ ağzından taş ve çakıl düşebileceği için vatandaşlara yanardağdan uzak durmaları konusunda uyarıda bulunurken, çevredeki yerleşim alanlarında yaşayanların ise kül yağışı ve yağmurla birlikte muhtemel çamur akıntısına karşı önlem almaları tavsiye edildi.Aztek dili olan Nahuatl’da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.Son bir yıldır faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. En son 30 Ağustos günü patlama kaydedilen Popocatepetl Yanardağı'nda, Ocak ayında 3 kez, Mart ayında 1 kez, geçtiğimiz yıl boyunca ise 8 kez patlama meydana gelmişti.
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meksika, yanardağ, yanardağ patlaması, deprem, popocatepetl yanardağı, popocatepetl
meksika, yanardağ, yanardağ patlaması, deprem, popocatepetl yanardağı, popocatepetl

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama

04:07 04.09.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇMeksika’daki Popocatepetl Yanardağı'
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı' - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ
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Meksika’da Popocatepetl Yanardağı’nda yeni bir patlama ve deprem meydana geldiği bildirildi.
Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Popocatepetl Yanardağı’nda bu sabah yerel saatle 6.20’de bir patlama meydana geldiği, son 24 saat içerisinde ise 44 dakika süren bir deprem ve 34 kez gaz ve toz çıkışının kaydedildiği bildirildi.
Yetkililer, meydana gelen patlamalar nedeniyle yanardağ ağzından taş ve çakıl düşebileceği için vatandaşlara yanardağdan uzak durmaları konusunda uyarıda bulunurken, çevredeki yerleşim alanlarında yaşayanların ise kül yağışı ve yağmurla birlikte muhtemel çamur akıntısına karşı önlem almaları tavsiye edildi.
Aztek dili olan Nahuatl’da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.
Son bir yıldır faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. En son 30 Ağustos günü patlama kaydedilen Popocatepetl Yanardağı'nda, Ocak ayında 3 kez, Mart ayında 1 kez, geçtiğimiz yıl boyunca ise 8 kez patlama meydana gelmişti.
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