https://sputniknews.com.tr/20220907/sirbistan-lideri-vucic-rusyayi-yenmenin-kolay-oldugunu-dusunuyorsa-avrupayi-kutup-kisi-bekliyor-1060921070.html

Sırbistan lideri Vucic: Rusya'yı yenmenin kolay olduğunu düşünüyorsa Avrupa'yı kutup kışı bekliyor

Sırbistan lideri Vucic: Rusya'yı yenmenin kolay olduğunu düşünüyorsa Avrupa'yı kutup kışı bekliyor

Rusya’yı askeri yollarla kolayca yenebileceğine inanan Batı'nın doğalgaz nedeniyle kışı çok zor geçireceği uyarısı yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T16:55+0300

2022-09-07T16:55+0300

2022-09-07T17:16+0300

avrupa'da enerji krizi

sırbistan

recep tayyip erdoğan

aleksandr vucic

rusya

ab

enerji

bayraktar

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Sırp lider, “Bu kış hepimiz için çok soğuk olacak. Ve eğer dikkatlice dinlediyseniz önümüzdeki kışın tüm Avrupa için kutup kışı olacağını düşünüyorum. Zira hiç kimse çözüm istemiyor gibi görünüyor ve korkarım ki herkes uzlaşma değil, diğer tarafın yenilgisini bekliyor. Eğer gerçekten Rusya'yı askeri yollarla kolayca yenebileceğinizi düşünüyorsanız soğuk bir kutup kışına iyi hazırlanmalıyız” diye konuştu.‘Rus gazını depolamamış olsaydık şu anda ülkede felaket yaşanırdı’ Sırbistan’ın mayıs-haziran döneminde Rus gazını depolamamış olması halinde ülkede eksik gaz tedariki nedeniyle felaket yaşanacağını söyleyen Vucic, “Mayıs-Haziran aylarında bunu söylediğimde birçok kişi bana güldü, şimdi ise o zaman gaz satın almış olmamızın kurtuluş olduğu açıkça ortada. Yoksa şimdi bizim için tam bir felaket olurdu, piyasadan gaz almaktan bahsediyorum. Bu nedenle Ruslarla anlaşmanın ekini imzaladık. Ve eğer doğalgaz boru hattı inşa etmemiş olsaydık, şimdi TürkAkım ya da Balkan Akımı olmadan doğalgazsız kalırdık ve 8-12 saatlik elektrik kesintisi yaşardık, şimdi böyle bir şey söz konusu değil” vurgusu yaptı.'Herkesin Türkiye'ye gitmesini tavsiye ediyorum'Türkiye ile ilişkilere de değinen Vucic, "Herkesin Türkiye'ye gitmesini tavsiye ediyorum. Herkesin, bu büyük ülkenin Erdoğan liderliğinde neler elde ettiğini görmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkanlar'a gerçekleştirdiği ziyaretin arabuluculuk özelliği taşıdığını kaydeden ve iki ülke bakanlıkları arasında imzalanan anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vucic, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de son derece gelişmiş olduğuna dikkati çekerek "Dış ticaret hacmini 2.5 milyar euro'ya ulaştırdık" dedi. Vucic, "Sırbistan'daki Türk şirketleri 10 binden fazla kişi istihdam etmekte ve bu konuda hem Türkiye'ye hem de ülkemizdeki Türk yatırımcılarına teşekkürlerimi iletmek istiyorum" diye konuştu. Novi Pazar-Tutin otoyoluna da dikkati çeken Vucic, otoyolun yakın bir süre içinde açılacağını kaydetti ve otoyolun inşaatında Türk şirketlerinin üstlendiği görevin ülkesi için önemli olduğunu söyledi. 'Sanayi Odamız İstanbul'da ofis açmaya karar verdi'Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdikleri desteği bir kez daha dile getiren Vucic, Dayton Barış Anlaşması'nın korunması gerektiğini söyledi. Vucic, "Sanayi Odamız İstanbul'da bir ofis açmaya karar verdi. Bu sayede iki ülke arasında turizm alanındaki çalışmalarımız artacak. Bu yıl Sırbistan'dan Türkiye'ye giden turist sayısı 300 bini buldu. Türkiye, Sırp turistlerin ilgisini çekmekte" diye konuştu. "Türk dilini duymaktan ve Türk dostlarımızı ülkemizde görmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullanan Vucic, Sırbistan'ı ziyaret edecek Türk turistlerin kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri gerektiğini kaydetti.‘Bayraktar için sıradayız, önümüzdeki yıl gelmesini bekliyoruz’ Sırbistan’ın Türkiye’den Bayraktar insansız hava araçlarını satın almak için sırada beklediğini ve onların karşılığında yüz milyonlarca euro söyleyen Vucic şöyle konuştu: “Bayraktar İHA'ları satın almak istiyoruz, fakat tüm dünyanın istediğini görüyorum, bu nedenle sıraya girdik, bekliyoruz ve önümüzdeki yıl bunu hayata geçirmeyi umuyoruz. Bakanlarımızın yaptığı görüşmelerin iyi geçtiğini ve Sırbistan'ın önümüzdeki yıl (İHA’ları) alabileceğini düşünüyorum. Bayraktar’lara olan talebimizi artırmaya ve başlangıçta anlaşmaya varılan on milyonlarca euro'nun çok daha fazlasını, birkaç yüz milyon euro ödemeye hazırız.” Sırp lider, “Savunma bakanlıklarımız görüşüyor, ortak eğitimimiz olacak. Örneğin paraşütçülerimiz 6-7 bin metre yükseklikten atlayabilecek, bunlar tamamen farklı koşullar, şimdiye kadar yapamadığımız bir şey, bu nedenle Türkiye'ye ve bu desteğe minnettarız” vurgusu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220907/cumhurbaskani-erdogan-sirbistanla-kimlikle-seyahat-konusunda-protokol-imzaladik-1060913959.html

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sırbistan, recep tayyip erdoğan, aleksandr vucic, rusya, ab, enerji, bayraktar