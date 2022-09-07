https://sputniknews.com.tr/20220907/cumhurbaskani-erdogan-sirbistanla-kimlikle-seyahat-konusunda-protokol-imzaladik-1060913959.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum, Rusya hafife alınacak bir ülke değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum, Rusya hafife alınacak bir ülke değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna krizine ilişkin olarak, "Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T14:37+0300
2022-09-07T14:37+0300
2022-09-07T15:32+0300
politika
recep tayyip erdoğan
sırbistan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenledi.Rusya'nın hafife alınmaması gereken ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Şu anda bu savaşanın kazananı yok. Ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum. Rusya hafife alınacak bir ülke değil, Batı yanlış yapıyor. Rusya doğal gazı kesti, Avrupa kara kara düşünmeye başladı" dedi."Putin'in enerji kriziyle ilgili yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Türkiye olarak Rusya Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Şu anda Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı açıkça söyleyebilirim. Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzerine güttüğünüz sürece oradan netice almak olmayacaktır. Şu anda bu savaşın var diyebilir miyiz? Yok. Ama ben inanıyorum ki kaybeden çok." dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"İlişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık, önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Bölgesel ve uluslararası düzeyde fikir alışverişinde bulunduk. Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır.KKTC, Gürcistan ve Moldova'dan sonra Sırbistan çipli kimlikli seyahatin mümkün olacağı 6. ülke olacak.Ortak hedefimiz olan 5 milyara ulaşmak için çabalayacağımıza inanıyorum. Yapımı tamamlanan Yeni Pazar Tutin devlet yolu da bu vizyoner yaklaşımının temelidir.Ortak tarihi ve kültürel mirasımızı Bayraklı Camii'nin inşasına pek yakında başlayacağız.Görüşmelerimizde Balkanlarda barışa atfettiğimiz önemi değerlendirdik. Başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlarda da anlaşmaya varılmasını umuyoruz. Yardımımız talep edildiğinde tüm imkanlarımızla yapıcı ve gereken katkıyı veriyoruz."
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recep tayyip erdoğan, sırbistan
recep tayyip erdoğan, sırbistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum, Rusya hafife alınacak bir ülke değil
14:37 07.09.2022 (güncellendi: 15:32 07.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna krizine ilişkin olarak, "Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan ayrıca, " Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum, Rusya hafife alınacak bir ülke değil" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Rusya'nın hafife alınmaması gereken ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Şu anda bu savaşanın kazananı yok. Ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum. Rusya hafife alınacak bir ülke değil, Batı yanlış yapıyor. Rusya doğal gazı kesti, Avrupa kara kara düşünmeye başladı" dedi.
"Putin'in enerji kriziyle ilgili yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Türkiye olarak Rusya Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Şu anda Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı açıkça söyleyebilirim. Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzerine güttüğünüz sürece oradan netice almak olmayacaktır. Şu anda bu savaşın var diyebilir miyiz? Yok. Ama ben inanıyorum ki kaybeden çok." dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"İlişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık, önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Bölgesel ve uluslararası düzeyde fikir alışverişinde bulunduk. Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır.
KKTC, Gürcistan ve Moldova'dan sonra Sırbistan çipli kimlikli seyahatin mümkün olacağı 6. ülke olacak.
Ortak hedefimiz olan 5 milyara ulaşmak için çabalayacağımıza inanıyorum. Yapımı tamamlanan Yeni Pazar Tutin devlet yolu da bu vizyoner yaklaşımının temelidir.
Ortak tarihi ve kültürel mirasımızı Bayraklı Camii'nin inşasına pek yakında başlayacağız.
Görüşmelerimizde Balkanlarda barışa atfettiğimiz önemi değerlendirdik. Başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlarda da anlaşmaya varılmasını umuyoruz. Yardımımız talep edildiğinde tüm imkanlarımızla yapıcı ve gereken katkıyı veriyoruz."