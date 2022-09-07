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MHP'li belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı
MHP'li belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir'in makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Özdemir, saldırıyı hafif yaralı olarak... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T00:02+0300
2022-09-07T00:02+0300
türkiye
saldırı
silahlı saldırı
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
tokat
erbaa
belediye başkanı
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Edinilen bilgiye göre olay, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Koçak Köy yolunda meydana geldi. MHP'li Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir idaresindeki makam aracına ormanlık alandan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi. Silahlı saldırıda Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir, cam kesiği sonucu kolundan yaralandı. Araçta bulunan MHP İl Genel Meclis üyesi Ünal Ümay ise ateşli silah saldırısı sonucu kafa bölgesinden yaralandı. Özdemir, aracı ile yoluna devam ederek 112 acil yardım ekiplerine haber verdi.Erbaa İsmet Paşa Mahallesi'nde yaralı Ünal Ümay sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Jandarma ekipleri, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/istanbulda-eski-oda-baskanina-silahli-saldiri-1060678549.html
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saldırı, silahlı saldırı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tokat, erbaa, belediye başkanı
saldırı, silahlı saldırı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tokat, erbaa, belediye başkanı

MHP'li belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı

00:02 07.09.2022
© İHATokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir'in makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Özdemir, saldırıyı hafif yaralı olarak atlatırken, MHP'li meclis üyesi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir'in makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Özdemir, saldırıyı hafif yaralı olarak atlatırken, MHP'li meclis üyesi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© İHA
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Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir'in makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Özdemir, saldırıyı hafif yaralı olarak atlatırken, MHP'li meclis üyesi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Koçak Köy yolunda meydana geldi. MHP'li Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir idaresindeki makam aracına ormanlık alandan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi.
Silahlı saldırıda Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir, cam kesiği sonucu kolundan yaralandı. Araçta bulunan MHP İl Genel Meclis üyesi Ünal Ümay ise ateşli silah saldırısı sonucu kafa bölgesinden yaralandı. Özdemir, aracı ile yoluna devam ederek 112 acil yardım ekiplerine haber verdi.
Erbaa İsmet Paşa Mahallesi'nde yaralı Ünal Ümay sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'da eski oda başkanına silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da eski oda başkanına silahlı saldırı
1 Eylül, 15:46
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