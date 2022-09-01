https://sputniknews.com.tr/20220901/istanbulda-eski-oda-baskanina-silahli-saldiri-1060678549.html

İstanbul'da eski oda başkanına silahlı saldırı

İstanbul'da eski oda başkanına silahlı saldırı

Bayrampaşa'da eski İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer yolda yürüdüğü sırada yoldan geçen otomobildeki kişinin silahlı saldırısına uğradı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T15:46+0300

2022-09-01T15:46+0300

2022-09-01T15:46+0300

türkiye

saldırı

fırıncılar odası

istanbul

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Eski İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer'e silahlı saldırı düzenlendi.Olay, dün öğlen saatlerinde Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Bosna Sokak'ta meydana geldi.Eski İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer yolda yürürken sokak üzerinde sahte plakalı otomobille geçen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.Şüpheliler saldırının ardından yollarına devam etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan bir tanesi Özer'in bacağına isabet ederken çevredeki işyerleri de zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.'Saldırganları tanımıyor'Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Özer'in ilk ifadesinde saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Fahri Özer'e ilk müdahaleyi yapan Fikret Ilgaz, "7-8 el silah sesi duyduk, dışarı çıktık. Yaralanan kişi benim hastamdı, biz de müdahale ettik. Arabayla gelip 7-8 el ateş ettiler. Sonrasında da kaçıp gittiler, yüzlerini görmedik. Yaralının durumu iyiydi. Ufak bir sıyrıktı, ayağına isabet etti. Şu an durumu iyi. Ben aramıştım, konuştum kendisi ile iyi durumu" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220829/istanbulda-konserde-bicakli-saldiri-2si-polis-6-yarali-1060510363.html

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saldırı, fırıncılar odası, istanbul