https://sputniknews.com.tr/20220901/istanbulda-eski-oda-baskanina-silahli-saldiri-1060678549.html
İstanbul'da eski oda başkanına silahlı saldırı
İstanbul'da eski oda başkanına silahlı saldırı
Bayrampaşa'da eski İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer yolda yürüdüğü sırada yoldan geçen otomobildeki kişinin silahlı saldırısına uğradı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T15:46+0300
2022-09-01T15:46+0300
2022-09-01T15:46+0300
türkiye
saldırı
fırıncılar odası
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060678404_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_c3f2c35a1d6c7778f197d49c7f7061b7.jpg
Eski İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer'e silahlı saldırı düzenlendi.Olay, dün öğlen saatlerinde Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Bosna Sokak'ta meydana geldi.Eski İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer yolda yürürken sokak üzerinde sahte plakalı otomobille geçen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.Şüpheliler saldırının ardından yollarına devam etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan bir tanesi Özer'in bacağına isabet ederken çevredeki işyerleri de zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.'Saldırganları tanımıyor'Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Özer'in ilk ifadesinde saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Fahri Özer'e ilk müdahaleyi yapan Fikret Ilgaz, "7-8 el silah sesi duyduk, dışarı çıktık. Yaralanan kişi benim hastamdı, biz de müdahale ettik. Arabayla gelip 7-8 el ateş ettiler. Sonrasında da kaçıp gittiler, yüzlerini görmedik. Yaralının durumu iyiydi. Ufak bir sıyrıktı, ayağına isabet etti. Şu an durumu iyi. Ben aramıştım, konuştum kendisi ile iyi durumu" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/istanbulda-konserde-bicakli-saldiri-2si-polis-6-yarali-1060510363.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060678404_11:0:511:375_1920x0_80_0_0_90390fde72180771fde789f37b169a19.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
saldırı, fırıncılar odası, istanbul
saldırı, fırıncılar odası, istanbul
İstanbul'da eski oda başkanına silahlı saldırı
Abone ol
Bayrampaşa'da eski İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer yolda yürüdüğü sırada yoldan geçen otomobildeki kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Eski İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer'e silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, dün öğlen saatlerinde Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Bosna Sokak'ta meydana geldi.
Eski İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer yolda yürürken sokak üzerinde sahte plakalı otomobille geçen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Şüpheliler saldırının ardından yollarına devam etti.
Tabancadan çıkan kurşunlardan bir tanesi Özer'in bacağına isabet ederken çevredeki işyerleri de zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
'Saldırganları tanımıyor'
Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Özer'in ilk ifadesinde saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi.
Fahri Özer'e ilk müdahaleyi yapan Fikret Ilgaz, "7-8 el silah sesi duyduk, dışarı çıktık. Yaralanan kişi benim hastamdı, biz de müdahale ettik. Arabayla gelip 7-8 el ateş ettiler. Sonrasında da kaçıp gittiler, yüzlerini görmedik. Yaralının durumu iyiydi. Ufak bir sıyrıktı, ayağına isabet etti. Şu an durumu iyi. Ben aramıştım, konuştum kendisi ile iyi durumu" dedi.