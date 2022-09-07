https://sputniknews.com.tr/20220907/ab-dusuk-maliyetle-elektrik-ureten-sirketlerin-gelirlerine-tavan-uygulanmasini-teklif-edecegiz-1060912309.html
AB Komisyonu: Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceğiz
AB Komisyonu: Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceğiz
Ukrayna operasyonu gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar yüzünden kış öncesi enerji ve halkın tepkisi açısından zor durumda olan AB ülkelerinin yüksek... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T13:47+0300
2022-09-07T13:47+0300
2022-09-07T14:12+0300
ab
elektrik
ursula von der leyen
avrupa'da enerji krizi
rusya
doğalgaz
tavan seviye
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Doğu Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasında AB’nin Rus enerji kaynakları için fiyat sınırlaması uygulama planlarına ilişkin şunları söylemişti: “Enerji kontratlarındaki yükümlülüklerimizi tamamıyla yerine getireceğiz, fakat söylemeliyim ki eğer ki birileri bize bir şeyi dayatmayı denerse, bugün bize kendi iradelerini dayatabilecek bir konumda olmadıklarını söylemek isterim. Kendilerine gelsinler.Sözleşmelerle belirlenmiş birtakım yükümlülükler mevcut, ancak söz konusu sözleşmelere aykırı olan siyasal kararlar alınırsa, biz de bu sözleşmelerin şartlarını yerine getirmeyeceğiz. Çıkarlarımıza uymaması halinde hiçbir şey tedarik etmeyeceğiz. Ne gaz ne petrol ne kömür ne de mazot tedarik edeceğiz.”
https://sputniknews.com.tr/20220907/putin-erdogan-ile-ukraynadaki-tahilin-gonderilecegi-ulkelerin-sinirlandirilmasini-gorusebilirim-1060905247.html
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ab, elektrik, ursula von der leyen, rusya, doğalgaz, tavan seviye
ab, elektrik, ursula von der leyen, rusya, doğalgaz, tavan seviye
AB Komisyonu: Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceğiz
13:47 07.09.2022 (güncellendi: 14:12 07.09.2022) Abone ol
Ukrayna operasyonu gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar yüzünden kış öncesi enerji ve halkın tepkisi açısından zor durumda olan AB ülkelerinin yüksek fiyatlara çözüm arayışı sürüyor. G7 ülkelerinin Rus doğalgazına tavan fiyat uygulama kararı almasından hemen sonra AB'den de aynı adım geldi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceğiz.
Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulanmasını teklif edeceğiz.
Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Doğu Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasında AB’nin Rus enerji kaynakları için fiyat sınırlaması uygulama planlarına ilişkin şunları söylemişti: “Enerji kontratlarındaki yükümlülüklerimizi tamamıyla yerine getireceğiz, fakat söylemeliyim ki eğer ki birileri bize bir şeyi dayatmayı denerse, bugün bize kendi iradelerini dayatabilecek bir konumda olmadıklarını söylemek isterim. Kendilerine gelsinler.
Sözleşmelerle belirlenmiş birtakım yükümlülükler mevcut, ancak söz konusu sözleşmelere aykırı olan siyasal kararlar alınırsa, biz de bu sözleşmelerin şartlarını yerine getirmeyeceğiz. Çıkarlarımıza uymaması halinde hiçbir şey tedarik etmeyeceğiz. Ne gaz ne petrol ne kömür ne de mazot tedarik edeceğiz.”