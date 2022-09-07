https://sputniknews.com.tr/20220907/ab-dusuk-maliyetle-elektrik-ureten-sirketlerin-gelirlerine-tavan-uygulanmasini-teklif-edecegiz-1060912309.html

AB Komisyonu: Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceğiz

AB Komisyonu: Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceğiz

Ukrayna operasyonu gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar yüzünden kış öncesi enerji ve halkın tepkisi açısından zor durumda olan AB ülkelerinin yüksek... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T13:47+0300

2022-09-07T13:47+0300

2022-09-07T14:12+0300

ab

elektrik

ursula von der leyen

avrupa'da enerji krizi

rusya

doğalgaz

tavan seviye

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Doğu Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasında AB’nin Rus enerji kaynakları için fiyat sınırlaması uygulama planlarına ilişkin şunları söylemişti: “Enerji kontratlarındaki yükümlülüklerimizi tamamıyla yerine getireceğiz, fakat söylemeliyim ki eğer ki birileri bize bir şeyi dayatmayı denerse, bugün bize kendi iradelerini dayatabilecek bir konumda olmadıklarını söylemek isterim. Kendilerine gelsinler.Sözleşmelerle belirlenmiş birtakım yükümlülükler mevcut, ancak söz konusu sözleşmelere aykırı olan siyasal kararlar alınırsa, biz de bu sözleşmelerin şartlarını yerine getirmeyeceğiz. Çıkarlarımıza uymaması halinde hiçbir şey tedarik etmeyeceğiz. Ne gaz ne petrol ne kömür ne de mazot tedarik edeceğiz.”

https://sputniknews.com.tr/20220907/putin-erdogan-ile-ukraynadaki-tahilin-gonderilecegi-ulkelerin-sinirlandirilmasini-gorusebilirim-1060905247.html

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ab, elektrik, ursula von der leyen, rusya, doğalgaz, tavan seviye