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Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Türkiye ve Yunanistan birbirine saygı duymalı
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Türkiye ve Yunanistan birbirine saygı duymalı
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, bölgede sükunet istediklerini belirterek, Türkiye ve Yunanistan’ın birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T22:28+0300
2022-09-06T22:33+0300
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Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina’da bir araya gelen Colonna, ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yunanistan ile ikili ilişkiler ve Fransa’nın bölgesel gelişmelere yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.Colonna, dün Türkiye’ye yaptığı ziyarete değinerek, Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde artan gerginliğin Fransa’yı endişelendirdiğini söyledi.Fransa’nın, tehdit ve egemenliklerine karşı ihlal olması halinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı desteklemeye devam edeceğini savunan Colonna, "Herhangi bir gerginlik tırmanışından kaçınmak için (durumu) büyük bir dikkatle takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.Colonna, kimsenin gerginliğin tırmanmasını istemediğini belirterek, “Bölgenin gerginliğe ihtiyacı yok. Bölgenin sükunete ve karşılıklı saygıya ihtiyacı var.” diye konuştu.Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artması halinde Fransa’nın Yunanistan’a nasıl bir destek vereceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Colonna, Yunanistan ve Fransa’nın 2021’de imzaladığı Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı anımsattı.Colonna, böylesi bir durumun oluşmaması için ellerinden geleni yaptıklarını savunarak, “Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladık ve 21. Madde tam da bu durumu tarif ediyor. Buna göre, her iki tarafın da, taraflardan birinin ülkesinde bir silahlı saldırı olduğu fikrinde mutabık kalması halinde karşılıklı dayanışma söz konusu.” dedi.Türkiye’nin Yunanistan’ı tehdit ettiğini ileri süren Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise “Her kim saldırı ve fetih hayali kuruyorsa, üç dört kere düşünmesini tavsiye ederim. Vatanımızı, toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumaya muktediriz.” ifadelerini kullandı.
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https://sputniknews.com.tr/20220906/micotakis-turkiyenin-tehditleri-ve-yunanistanin-egemenligini-sorgulama-cabalari-kabul-edilemez-1060877376.html
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Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Türkiye ve Yunanistan birbirine saygı duymalı

22:28 06.09.2022 (güncellendi: 22:33 06.09.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINCatherine Colonna
Catherine Colonna - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, bölgede sükunet istediklerini belirterek, Türkiye ve Yunanistan’ın birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.
Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina’da bir araya gelen Colonna, ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yunanistan ile ikili ilişkiler ve Fransa’nın bölgesel gelişmelere yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Colonna, dün Türkiye’ye yaptığı ziyarete değinerek, Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde artan gerginliğin Fransa’yı endişelendirdiğini söyledi.
Fransa’nın, tehdit ve egemenliklerine karşı ihlal olması halinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı desteklemeye devam edeceğini savunan Colonna, "Herhangi bir gerginlik tırmanışından kaçınmak için (durumu) büyük bir dikkatle takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Colonna, kimsenin gerginliğin tırmanmasını istemediğini belirterek, “Bölgenin gerginliğe ihtiyacı yok. Bölgenin sükunete ve karşılıklı saygıya ihtiyacı var.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
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10:31
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artması halinde Fransa’nın Yunanistan’a nasıl bir destek vereceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Colonna, Yunanistan ve Fransa’nın 2021’de imzaladığı Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı anımsattı.
Colonna, böylesi bir durumun oluşmaması için ellerinden geleni yaptıklarını savunarak, “Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladık ve 21. Madde tam da bu durumu tarif ediyor. Buna göre, her iki tarafın da, taraflardan birinin ülkesinde bir silahlı saldırı olduğu fikrinde mutabık kalması halinde karşılıklı dayanışma söz konusu.” dedi.
Türkiye’nin Yunanistan’ı tehdit ettiğini ileri süren Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise “Her kim saldırı ve fetih hayali kuruyorsa, üç dört kere düşünmesini tavsiye ederim. Vatanımızı, toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumaya muktediriz.” ifadelerini kullandı.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
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