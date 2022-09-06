https://sputniknews.com.tr/20220906/micotakis-turkiyenin-tehditleri-ve-yunanistanin-egemenligini-sorgulama-cabalari-kabul-edilemez-1060877376.html

Miçotakis: Türkiye’nin tehditleri ve Yunanistan’ın egemenliğini sorgulama çabaları kabul edilemez

Miçotakis: Türkiye’nin tehditleri ve Yunanistan’ın egemenliğini sorgulama çabaları kabul edilemez

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine yanıt verdi. Miçotakis, Türkiye’nin tehditlerinin ve... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T18:50+0300

2022-09-06T18:50+0300

2022-09-06T18:52+0300

politika

yunanistan

türkiye

recep tayyip erdoğan

kiryakos miçotakis

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Yunanistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Miçotakis’in bugün Atina ziyaretinde bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová ile görüştüğü belirtilirken şu ifadeye yer verildi:“Türkiye’nin saldırgan söyleminin tırmanması bağlamında, Kiriakos Miçotakis, Yunanistan’ın değişmeyen pozisyonunun uluslararası hukuka, uluslararası deniz hukukuna ve iyi komşuluk ilişkilerine dayanan diyalog olduğunu söyledi. Miçotakis, NATO müttefiki bir ülkeden, Yunanistan’ın egemenliğini sorgulamaya kadar varan tehditler almasının Yunanistan için kabul edilemez olduğunu vurguladı.”Yunan Başbakan, Slovakya’nın Kıbrıs’taki barış gücü varlığından ve bu ülkenin Kıbrıs sorununda sergilediği duruştan dolayı Čaputová’ya teşekkür etti.

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