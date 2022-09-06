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Miçotakis: Türkiye’nin tehditleri ve Yunanistan’ın egemenliğini sorgulama çabaları kabul edilemez
Miçotakis: Türkiye’nin tehditleri ve Yunanistan’ın egemenliğini sorgulama çabaları kabul edilemez
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine yanıt verdi. Miçotakis, Türkiye’nin tehditlerinin ve... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T18:50+0300
2022-09-06T18:52+0300
politika
yunanistan
türkiye
recep tayyip erdoğan
kiryakos miçotakis
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Yunanistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Miçotakis’in bugün Atina ziyaretinde bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová ile görüştüğü belirtilirken şu ifadeye yer verildi:“Türkiye’nin saldırgan söyleminin tırmanması bağlamında, Kiriakos Miçotakis, Yunanistan’ın değişmeyen pozisyonunun uluslararası hukuka, uluslararası deniz hukukuna ve iyi komşuluk ilişkilerine dayanan diyalog olduğunu söyledi. Miçotakis, NATO müttefiki bir ülkeden, Yunanistan’ın egemenliğini sorgulamaya kadar varan tehditler almasının Yunanistan için kabul edilemez olduğunu vurguladı.”Yunan Başbakan, Slovakya’nın Kıbrıs’taki barış gücü varlığından ve bu ülkenin Kıbrıs sorununda sergilediği duruştan dolayı Čaputová’ya teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20220825/cumhurbaskani-erdogan-malazgirt-medeniyetimizi-yeniden-yukseltme-irademizin-adidir-1060383335.html
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yunanistan, türkiye, recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis
yunanistan, türkiye, recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis

Miçotakis: Türkiye’nin tehditleri ve Yunanistan’ın egemenliğini sorgulama çabaları kabul edilemez

18:50 06.09.2022 (güncellendi: 18:52 06.09.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLYunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine yanıt verdi. Miçotakis, Türkiye’nin tehditlerinin ve Yunanistan’ın egemenliğini sorgulama çabalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Yunanistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Miçotakis’in bugün Atina ziyaretinde bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová ile görüştüğü belirtilirken şu ifadeye yer verildi:
“Türkiye’nin saldırgan söyleminin tırmanması bağlamında, Kiriakos Miçotakis, Yunanistan’ın değişmeyen pozisyonunun uluslararası hukuka, uluslararası deniz hukukuna ve iyi komşuluk ilişkilerine dayanan diyalog olduğunu söyledi. Miçotakis, NATO müttefiki bir ülkeden, Yunanistan’ın egemenliğini sorgulamaya kadar varan tehditler almasının Yunanistan için kabul edilemez olduğunu vurguladı.”
Yunan Başbakan, Slovakya’nın Kıbrıs’taki barış gücü varlığından ve bu ülkenin Kıbrıs sorununda sergilediği duruştan dolayı Čaputová’ya teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
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