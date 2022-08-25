https://sputniknews.com.tr/20220825/cumhurbaskani-erdogan-malazgirt-medeniyetimizi-yeniden-yukseltme-irademizin-adidir-1060383335.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik olası operasyona ilişkin "Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T15:10+0300
2022-08-25T15:10+0300
2022-08-25T15:59+0300
politika
recep tayyip erdoğan
suriye
operasyon
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen törende konuştu.Erdoğan, olası Suriye operasyonuna ilişkin olarak, "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"'Ahlat tıpkı Malazgirt gibi uzun süre ihmal edildi. Burayı yeniden imar ve ihya ediyoruz. Bazıları bu bozkıra bizim ısrarla niye yatırım yaptığımızı anlamıyor, anlamak istemiyor. Ahlat ve Malazgirt geçmişi, bugünü ve yarını ile Türkiye'dir. Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır; dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür.Kimse duadan, tekbirden rahatsız olmasın. Bu dualar tekbirler kökeni inancı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin istiklali ve istikbali için verilen mücadelenin manevi zırhıdır.Bazıları bu bozkıra neden yatırım yaptığımızı anlamıyor. Kendilerine ne yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz.Hiç kimsenin imanı ile canları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza saygısızlık etme hakkı yoktur.Suriye harekâtıTerör örgütlerinin başını ezdik, eziyoruz; Gabar'da, Tendürek'te ezdik, ezmeye devam edeceğiz.Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz."
suriye
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recep tayyip erdoğan, suriye, operasyon
recep tayyip erdoğan, suriye, operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:10 25.08.2022 (güncellendi: 15:59 25.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik olası operasyona ilişkin "Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen törende konuştu.
Erdoğan, olası Suriye operasyonuna ilişkin olarak, "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"'Ahlat tıpkı Malazgirt gibi uzun süre ihmal edildi. Burayı yeniden imar ve ihya ediyoruz. Bazıları bu bozkıra bizim ısrarla niye yatırım yaptığımızı anlamıyor, anlamak istemiyor. Ahlat ve Malazgirt geçmişi, bugünü ve yarını ile Türkiye'dir. Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır; dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür.
Kimse duadan, tekbirden rahatsız olmasın. Bu dualar tekbirler kökeni inancı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin istiklali ve istikbali için verilen mücadelenin manevi zırhıdır.
Bazıları bu bozkıra neden yatırım yaptığımızı anlamıyor. Kendilerine ne yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz.
Hiç kimsenin imanı ile canları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza saygısızlık etme hakkı yoktur.
Suriye harekâtı
Terör örgütlerinin başını ezdik, eziyoruz; Gabar'da, Tendürek'te ezdik, ezmeye devam edeceğiz.
Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.
Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz."