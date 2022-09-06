Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan kendine çekidüzen verme durumuna geçti
10:31 06.09.2022 (güncellendi: 10:53 06.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’e hareketi öncesinde basın toplantısı düzenledi ve Yunanistan'a yönelik eleştirilerde bulundu. Erdoğan "Yunanistan kendine çekidüzen verme durumuna geçti" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’e hareketi öncesinde basın toplantısı düzenliyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye'nin yaklaşımlarına olumlu bakarım gibi ifadeleri var. Bu seyahatte bu konuyu Vucic ile görüşeceğiz. Temennimiz o ki Vucic'in ağırlık koyması ile sıkıntıları aşarız.,
Savunma Bakanlığımız görüşmeleri sürdürüyor. Hassasiyetimiz sürüyor, Yunanistan da farkında. Yunanistan kendine çeki düzen verme durumuna geçti. Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını çok daha düşünerek verecektir. Yoksa bir gece ansızın gidebiliriz.
Bizim şu anda doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Tabi Avrupa ektiğini biçiyor. Avrupa'nın Sayın Putin'e karşı tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez, Putin'i de onlara karşı 'Siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Putin de elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanıyor. Bunların da en önemlisi doğalgazdır. İstemeyiz ama Avrupa'da böyle bir durum gelişiyor. Avrupa bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenliyor https://t.co/MBGP0Ujipc— AA Canlı (@AACanli) September 6, 2022