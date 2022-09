https://sputniknews.com.tr/20220904/yunan-disisleri-bakanindan-turkiyeyi-natoya-sikayet-israri-1060795527.html

Yunan Dışişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'yi NATO'ya şikayet' ısrarı

Yunan Dışişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'yi NATO'ya şikayet' ısrarı

04.09.2022

Ankara-Atina gerilimine NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını Yunan tarafının baskısıyla silmesinin ardından Türk tarafının tepkisiyle yeni mesaj paylaşması eklenirken, karşılıklı açıklamaların ardı arkası kesilmiyor.Bakanlık açıklamasının altını çizdiYunan Dışişleri Bakanlığı'nın "Türkiye'nin son günlerdeki kışkırtıcı açıklamalarının içeriği hakkında müttefiklerimizi ve ortaklarımızı derhal bilgilendireceğiz" açıklamasını, Bakan Nikos Dendias'ın paylaşımı takip etti.Dendias, bakanlığının açıklamasını 'Türk yetkililerin çirkin ve her türlü sınırı aşan açıklamaları ve tehditleri hakkında duyuru' diye ekleyip yankılayan tweet attı:"NATO'nun birliğini ve bütünlüğünü kimin baltaladığını netleştirmek için son birkaç gündeki kışkırtıcı açıklamaların içeriği hakkında müttefikleri ve ortakları derhal bilgilendireceğiz."Bakanlık açıklamasında da şöyle denilmişti: "Yunanistan, her gün yaşanan çirkin ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler içeren bu ortamda Türkiye'ye uymayacak. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı son birkaç gündür yapılan provokatif açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendirerek, bu tehlikeli dönemde ittifakın birliğini kimin baltaladığını açıkça ortaya koyacağız. Aynı zamanda, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Deniz Hukuku kuralları temelinde, istikrar ve güvenliğin bir ayağı olarak hizmet etmeye devam edeceğiz."AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Samsun’daki TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yaptığı konuşmada şöyle ifadeler kullanmıştı:"Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma." "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz."

