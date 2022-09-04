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Yunan Dışişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'yi NATO'ya şikayet' ısrarı
Yunan Dışişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'yi NATO'ya şikayet' ısrarı
Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim her geçen gün tırmanırken, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'NATO'nun birliğini baltalamakla' suçladığı Ankara'nın... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T17:27+0300
2022-09-04T17:56+0300
dünya
nikos dendias
türkiye
yunanistan
nato
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müttefik
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Ankara-Atina gerilimine NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını Yunan tarafının baskısıyla silmesinin ardından Türk tarafının tepkisiyle yeni mesaj paylaşması eklenirken, karşılıklı açıklamaların ardı arkası kesilmiyor.Bakanlık açıklamasının altını çizdiYunan Dışişleri Bakanlığı'nın "Türkiye'nin son günlerdeki kışkırtıcı açıklamalarının içeriği hakkında müttefiklerimizi ve ortaklarımızı derhal bilgilendireceğiz" açıklamasını, Bakan Nikos Dendias'ın paylaşımı takip etti.Dendias, bakanlığının açıklamasını 'Türk yetkililerin çirkin ve her türlü sınırı aşan açıklamaları ve tehditleri hakkında duyuru' diye ekleyip yankılayan tweet attı:"NATO'nun birliğini ve bütünlüğünü kimin baltaladığını netleştirmek için son birkaç gündeki kışkırtıcı açıklamaların içeriği hakkında müttefikleri ve ortakları derhal bilgilendireceğiz."Bakanlık açıklamasında da şöyle denilmişti: "Yunanistan, her gün yaşanan çirkin ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler içeren bu ortamda Türkiye'ye uymayacak. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı son birkaç gündür yapılan provokatif açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendirerek, bu tehlikeli dönemde ittifakın birliğini kimin baltaladığını açıkça ortaya koyacağız. Aynı zamanda, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Deniz Hukuku kuralları temelinde, istikrar ve güvenliğin bir ayağı olarak hizmet etmeye devam edeceğiz."AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Samsun’daki TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yaptığı konuşmada şöyle ifadeler kullanmıştı:"Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma." "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz."
https://sputniknews.com.tr/20220903/yunanistan-disisleri-turkiye-kiskirtici-aciklamalarla-natodaki-birligi-baltaliyor-1060775815.html
https://sputniknews.com.tr/20220903/cumhurbaskani-erdogan-teknofest-ulkemizin-gelecegine-farkli-bir-ufuk-cizgisi-1060762167.html
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nikos dendias, türkiye, yunanistan, nato, ortak, müttefik
nikos dendias, türkiye, yunanistan, nato, ortak, müttefik

Yunan Dışişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'yi NATO'ya şikayet' ısrarı

17:27 04.09.2022 (güncellendi: 17:56 04.09.2022)
© AFP 2022 / MAXIM SHEMETOVNikos Dendias
Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / MAXIM SHEMETOV
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Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim her geçen gün tırmanırken, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'NATO'nun birliğini baltalamakla' suçladığı Ankara'nın 'kışkırtıcı açıklamalarının içeriği hakkında müttefikleri bilgilendireceklerini' vurguladı.
Ankara-Atina gerilimine NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını Yunan tarafının baskısıyla silmesinin ardından Türk tarafının tepkisiyle yeni mesaj paylaşması eklenirken, karşılıklı açıklamaların ardı arkası kesilmiyor.

Bakanlık açıklamasının altını çizdi

Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın "Türkiye'nin son günlerdeki kışkırtıcı açıklamalarının içeriği hakkında müttefiklerimizi ve ortaklarımızı derhal bilgilendireceğiz" açıklamasını, Bakan Nikos Dendias'ın paylaşımı takip etti.
Dendias, bakanlığının açıklamasını 'Türk yetkililerin çirkin ve her türlü sınırı aşan açıklamaları ve tehditleri hakkında duyuru' diye ekleyip yankılayan tweet attı:
"NATO'nun birliğini ve bütünlüğünü kimin baltaladığını netleştirmek için son birkaç gündeki kışkırtıcı açıklamaların içeriği hakkında müttefikleri ve ortakları derhal bilgilendireceğiz."
Bakanlık açıklamasında da şöyle denilmişti: "Yunanistan, her gün yaşanan çirkin ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler içeren bu ortamda Türkiye'ye uymayacak. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı son birkaç gündür yapılan provokatif açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendirerek, bu tehlikeli dönemde ittifakın birliğini kimin baltaladığını açıkça ortaya koyacağız. Aynı zamanda, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Deniz Hukuku kuralları temelinde, istikrar ve güvenliğin bir ayağı olarak hizmet etmeye devam edeceğiz."
Yunanistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
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Yunanistan Dışişleri: Türkiye kışkırtıcı açıklamalarla NATO’daki birliği baltalıyor
Dün, 23:08
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Samsun’daki TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yaptığı konuşmada şöyle ifadeler kullanmıştı:
"Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma."
"Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
POLİTİKA
Erdoğan: Ey Yunan tarihe bak, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, İzmir'i unutma
Dün, 15:10
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