https://sputniknews.com.tr/20220903/yunanistan-disisleri-turkiye-kiskirtici-aciklamalarla-natodaki-birligi-baltaliyor-1060775815.html

Yunanistan Dışişleri: Türkiye kışkırtıcı açıklamalarla NATO’daki birliği baltalıyor

Yunanistan Dışişleri: Türkiye kışkırtıcı açıklamalarla NATO’daki birliği baltalıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk yetkililerin yaptıkları açıklamalarla NATO’daki birliği baltaladığını ileri sürerek, müttefiklerin ve ortakların bu konuda... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T23:08+0300

2022-09-03T23:08+0300

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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, 'Türk yetkililerin açıklamalarıyla NATO’daki birliği ve beraberliği baltaladığı, müttefiklerin ve ortakların bu konuda derhal bilgilendirileceği' belirtildi.Bakanlığın ‘Türk yetkililerin son açıklamalarına ilişkin’ bildirisinde, Yunanistan'ın her gün yapılan ‘çirkin ve tüm sınırları aşan’ aşağılayıcı açıklama ve tehditler konusunda Türkiye'yi takip etmeyeceği ifade edilerek, şöyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20220903/cumhurbaskani-erdogan-teknofest-ulkemizin-gelecegine-farkli-bir-ufuk-cizgisi-1060762167.html

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yunanistan, türkiye, türkiye-yunanistan ilişkileri, nato