https://sputniknews.com.tr/20220903/yunanistan-disisleri-turkiye-kiskirtici-aciklamalarla-natodaki-birligi-baltaliyor-1060775815.html
Yunanistan Dışişleri: Türkiye kışkırtıcı açıklamalarla NATO’daki birliği baltalıyor
Yunanistan Dışişleri: Türkiye kışkırtıcı açıklamalarla NATO’daki birliği baltalıyor
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk yetkililerin yaptıkları açıklamalarla NATO’daki birliği baltaladığını ileri sürerek, müttefiklerin ve ortakların bu konuda... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T23:08+0300
2022-09-03T23:08+0300
2022-09-03T23:08+0300
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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, 'Türk yetkililerin açıklamalarıyla NATO’daki birliği ve beraberliği baltaladığı, müttefiklerin ve ortakların bu konuda derhal bilgilendirileceği' belirtildi.Bakanlığın ‘Türk yetkililerin son açıklamalarına ilişkin’ bildirisinde, Yunanistan'ın her gün yapılan ‘çirkin ve tüm sınırları aşan’ aşağılayıcı açıklama ve tehditler konusunda Türkiye'yi takip etmeyeceği ifade edilerek, şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20220903/cumhurbaskani-erdogan-teknofest-ulkemizin-gelecegine-farkli-bir-ufuk-cizgisi-1060762167.html
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yunanistan, türkiye, türkiye-yunanistan ilişkileri, nato
yunanistan, türkiye, türkiye-yunanistan ilişkileri, nato
Yunanistan Dışişleri: Türkiye kışkırtıcı açıklamalarla NATO’daki birliği baltalıyor
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk yetkililerin yaptıkları açıklamalarla NATO’daki birliği baltaladığını ileri sürerek, müttefiklerin ve ortakların bu konuda bilgilendirileceğini duyurdu.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, 'Türk yetkililerin açıklamalarıyla NATO’daki birliği ve beraberliği baltaladığı, müttefiklerin ve ortakların bu konuda derhal bilgilendirileceği' belirtildi.
Bakanlığın ‘Türk yetkililerin son açıklamalarına ilişkin’ bildirisinde, Yunanistan'ın her gün yapılan ‘çirkin ve tüm sınırları aşan’ aşağılayıcı açıklama ve tehditler konusunda Türkiye'yi takip etmeyeceği ifade edilerek, şöyle denildi:
“Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı son günlerdeki kışkırtıcı açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendireceğiz, böylece özellikle bu tehlikeli zamanda ittifakımızın birliğini kimin baltaladığı netleşecek. Aynı zamanda, tüm bölgenin istikrar ve güvenliğinin direği olarak uluslararası hukuka ve deniz hukukuna dayalı olarak hareket etmeye devam edeceğiz.”