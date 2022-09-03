https://sputniknews.com.tr/20220903/cumhurbaskani-erdogan-teknofest-ulkemizin-gelecegine-farkli-bir-ufuk-cizgisi-1060762167.html

Erdoğan: Ey Yunan tarihe bak, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, İzmir'i unutma

Erdoğan: Ey Yunan tarihe bak, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, İzmir'i unutma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. İzmir'i unutma" dedi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T15:10+0300

2022-09-03T15:10+0300

2022-09-03T15:50+0300

politika

recep tayyip erdoğan

yunanistan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'ye katıldı.Erdoğan Yunanistan'ın Dedeağaç şehrindeki ABD üssüyle ilgili, "Bu FETÖ değil mi başörtü için 'Teferruat' diyen. Hoca diye geçin başörtüsüne teferruat de. Şimdi Pennsylvania'da. Kimin beslemesi ABD'nin. Bu ABD Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? S300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. İzmir'i unutma" değerlendirmesinde bulundu.Yunanistan'ın Ege denizindeki Türk jetlerine yönelik tacizlerini de gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerleri beklediğinden emin olun. Bunlara fırsat vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:"Bir teknoloji etkinliğinin özellikle gençler tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir.Bu yıl 5'incisi düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin kapsama alanı artık sınırlarımız dışına da taşmıştır. Geçtiğimiz Mayıs ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'i gururla takip ettim. TEKNOFEST Karadeniz'de sizlerle birlikteyiz. Karşımdaki muhteşem tablo, bir şeyi ifade ediyor. TEKNOFEST evet, bizim. TEKNOFEST, farklı bir gençlik. TEKNOFEST şu anda tüm gücüyle ülkemizin geleceğine farklı bir ufuk çizgisi.Bazıları gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırıp umutsuzluk yaratmaya çalışırken asıl gerçek işte burada karşımızda duruyor.Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır. Bu gençlik bir asır önce Çanakkale'de 7 düveli dize getirmişti. Bu gençlik bir asır önce milli mücadeleyi zafere ulaştırıp, düşmanı denize dökmüştü.TEKNOFEST, 600 bin gencimizin yarıştığı bir şölene dönüştü. Etkinliğin gençlerimiz tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir.Özdemir Bayraktar çocuklarıyla birlikte adımı attı. Bayraktar İHA'ları üretmeye başladılar. Bugün sadece SİHA'larımız dünyanın 30'dan fazla ülkesinde ülkemizi gururla temsil ediyor. Kızılelma insansız savaş uçağımız, dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamledir. Yüzde 80 yerli ve milli savunma sanayisine sahibiz.Burada günümüzün Cezeri'si, Harezmi'si, Mimar Sinan'ı Ali Kuşçu'su olmak için can atan gençlerin yürek çarpıntısını duyuyorum.2023'e hazır mısınız? Bu yürek çarpıntılarıyla birlikte hazır mısınız? Biz ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Göreve geldiğimizde yüzde 20 yerli ve milli. Şimdi yüzde 80 yerli ve milli savunma sanayine sahibiz. 2053, 2071 vizyonuyla çok daha ileriye taşınacak. Rabbime bana böyle bir gençlikle yol yürüme, gönül ve fikir birliği yapma imkanı verdiği için hamd ediyorum.Sizlerin her birini teknoloji elçilerimiz olarak görüyorum. Ülkemizde zehir gibi çalışan beyinleri ve yerinde duramayan enerjileriyle henüz kendilerine ulaşamadığımız gençlerimiz var. Onları da bu şölene davet edeceğiz. Türkiye'ye yakışan 600 bin değil, 1-2-3 milyonluk yarışmacılı teknoloji festivalleridir.Bir fikrim var diyen gençlerin yurt dışına gitmeyi düşündüğü değil diğer ülkelerdeki gençlerin ülkemize akın ettiği bir teknoloji iklimi inşa etmeliyiz.Bu FETÖ değil mi başörtü için 'Teferruat' diyen. Hoca diye geçin başörtüsüne teferruat de. Şimdi Pennsylvania'da. Kimin beslemesi ABD'nin. Bu ABD Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? S300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. İzmir'i unutma.Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerleri beklediğinden emin olun. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.

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