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https://sputniknews.com.tr/20220904/almanyadaki-harz-daglarinda-orman-yangini-acil-durum-ilan-edildi-1060800566.html
Almanya’daki Harz Dağları'nda orman yangını: Acil durum ilan edildi
Almanya’daki Harz Dağları'nda orman yangını: Acil durum ilan edildi
Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Harz Dağları'nda dün başlayan orman yangının hızla büyümesinin ardından acil durum ilan edildi. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T23:23+0300
2022-09-04T23:24+0300
dünya
almanya
orman yangını
acil durum
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Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Harz Dağları'nın en yüksek zirvesi olan bin 141 rakımlı Brocken Dağı’nın zirvesinin altındaki bölgede dün başlayan orman yangının hızla büyümesinin ardından bölgede acil durum ilan edildi. Yangının henüz kontrol altına alınmadığı belirtilerek, 62 hektarlık alanın yangından etkilendiği aktarıldı.Yangına 5 yangın söndürme helikopteri ve 300 itfaiyecinin müdahale ettiği aktarılarak, polisin ise dağın etrafında güvenlik önlemi aldığı belirtildi. Brocken Dağı’ndaki yangın nedeniyle 40 kilometrelik yarıçapta uçuşa yasak bölge ilan edilirken, Yangınla müdahaleye destek amacıyla İtalya ve İsveç'ten birer tane yangın söndürme uçağı talep edildiği açıklandı.Dün yerel saatle 14.30 sıralarında Goethebahnhof gözlem noktası yakınında fark edilen yangının ardından Harz Ulusal Parkı'nda turistler tarafından en sık kullanılan yürüyüş yolu olan Goetheweg'den Brocken yolu tahliye edilmişti.Öte yandan 11 Ağustos'ta Brocken Dağı eteklerindeki Schierke kasabası yakınlarında orman yangını çıkmış, 3,6 hektarlık ormanlık alan yangından etkilenmişti. Yangın 3 günde söndürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220904/kazakistanda-orman-yangini-1841-kisi-tahliye-edildi-1060778773.html
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almanya, orman yangını, acil durum
almanya, orman yangını, acil durum

Almanya’daki Harz Dağları'nda orman yangını: Acil durum ilan edildi

23:23 04.09.2022 (güncellendi: 23:24 04.09.2022)
© İHA / İHAAlmanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Harz Dağları'nda dün başlayan orman yangının hızla büyümesinin ardından acil durum ilan edildi.
Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Harz Dağları'nda dün başlayan orman yangının hızla büyümesinin ardından acil durum ilan edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© İHA / İHA
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Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Harz Dağları'nda dün başlayan orman yangının hızla büyümesinin ardından acil durum ilan edildi.
Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Harz Dağları'nın en yüksek zirvesi olan bin 141 rakımlı Brocken Dağı’nın zirvesinin altındaki bölgede dün başlayan orman yangının hızla büyümesinin ardından bölgede acil durum ilan edildi. Yangının henüz kontrol altına alınmadığı belirtilerek, 62 hektarlık alanın yangından etkilendiği aktarıldı.
Yangına 5 yangın söndürme helikopteri ve 300 itfaiyecinin müdahale ettiği aktarılarak, polisin ise dağın etrafında güvenlik önlemi aldığı belirtildi. Brocken Dağı’ndaki yangın nedeniyle 40 kilometrelik yarıçapta uçuşa yasak bölge ilan edilirken, Yangınla müdahaleye destek amacıyla İtalya ve İsveç'ten birer tane yangın söndürme uçağı talep edildiği açıklandı.
Dün yerel saatle 14.30 sıralarında Goethebahnhof gözlem noktası yakınında fark edilen yangının ardından Harz Ulusal Parkı'nda turistler tarafından en sık kullanılan yürüyüş yolu olan Goetheweg'den Brocken yolu tahliye edilmişti.
Öte yandan 11 Ağustos'ta Brocken Dağı eteklerindeki Schierke kasabası yakınlarında orman yangını çıkmış, 3,6 hektarlık ormanlık alan yangından etkilenmişti. Yangın 3 günde söndürülmüştü.
Sinop’un Gerze ilçesinde çıkan orman yangını yürekleri ağza getirdi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken çıkış sebebi ise araştırılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
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