Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220904/kazakistanda-orman-yangini-1841-kisi-tahliye-edildi-1060778773.html
Kazakistan’da orman yangını: 1841 kişi tahliye edildi
Kazakistan’da orman yangını: 1841 kişi tahliye edildi
Kazakistan’ın Kostanay bölgesinde iki gündür devam eden orman yangınının çevre köylere sıçramasının ardından bölgeden bin 841 kişi tahliye edildi. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T04:47+0300
2022-09-04T04:54+0300
dünya
kazakistan
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059788532_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_d8e3c155a5accbea3520e07645704a23.jpg
Kazakistan'ın Kostanay bölgesindeki orman yangınları iki gündür devam ediyor. Kazakistan Çevre, Jeoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hakla İlişkiler Departmanı Müdürü Oljas Berkinbayev yaptığı açıklamada, Kostanay bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının iki gündür devam ettiğini belirtti. Yangının 2 bin hektardan fazla ormanlık alana yayıldığını aktaran Berkinbayev, yangına 300 personel ve 100’den fazla araçla müdahale edildiğini kaydetti. Berkinbayev, yangının yerleşim birimlerine sıçradığını söyleyerek, "Ozernoye köyünde 50 ev yanıyor. Sakinler tahliye edilmiştir" dedi.Kostanay Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamada, yangının Amankaragay köyündeki petrol deposunun idari binasına ve yakındaki 30 eve sıçradığı kaydedildi. Bölgeden yangın nedeniyle Ozernoye, Amankaragay, Kalinino ve Lesnoye köylerinden toplam bin 841 kişinin tahliye edildiği bildirildi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ruslan Jeldibay, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in yangın bölgesindeki durumla ilgili raporu dinlediğini açıkladı. Jeldibay, Tokayev’in vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve yangını söndürme tedbirlerine öncelik verme talimatı verdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanının hükümete yangının sonuçlarının giderilmesi için gerekli fon tahsis etme talimatı verdiğini söyleyen Jeldibay, Tokayev’in Kostanay’a yapacağı çalışma ziyareti kapsamında yangınla mücadele karargahını ziyaret etmeyi planladığı bilgisini de paylaştı.
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059788532_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4abfe13d8565474bf9f2547357536bf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kazakistan, orman yangını
kazakistan, orman yangını

Kazakistan’da orman yangını: 1841 kişi tahliye edildi

04:47 04.09.2022 (güncellendi: 04:54 04.09.2022)
© İHA / BERKAN ŞEN - FATİH UYSAL-Sinop’un Gerze ilçesinde çıkan orman yangını yürekleri ağza getirdi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken çıkış sebebi ise araştırılıyor.
Sinop’un Gerze ilçesinde çıkan orman yangını yürekleri ağza getirdi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken çıkış sebebi ise araştırılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© İHA / BERKAN ŞEN - FATİH UYSAL-
Abone olTelegram
Kazakistan’ın Kostanay bölgesinde iki gündür devam eden orman yangınının çevre köylere sıçramasının ardından bölgeden bin 841 kişi tahliye edildi.
Kazakistan'ın Kostanay bölgesindeki orman yangınları iki gündür devam ediyor. Kazakistan Çevre, Jeoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hakla İlişkiler Departmanı Müdürü Oljas Berkinbayev yaptığı açıklamada, Kostanay bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının iki gündür devam ettiğini belirtti.
Yangının 2 bin hektardan fazla ormanlık alana yayıldığını aktaran Berkinbayev, yangına 300 personel ve 100’den fazla araçla müdahale edildiğini kaydetti. Berkinbayev, yangının yerleşim birimlerine sıçradığını söyleyerek, "Ozernoye köyünde 50 ev yanıyor. Sakinler tahliye edilmiştir" dedi.
Kostanay Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamada, yangının Amankaragay köyündeki petrol deposunun idari binasına ve yakındaki 30 eve sıçradığı kaydedildi. Bölgeden yangın nedeniyle Ozernoye, Amankaragay, Kalinino ve Lesnoye köylerinden toplam bin 841 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ruslan Jeldibay, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in yangın bölgesindeki durumla ilgili raporu dinlediğini açıkladı.
Jeldibay, Tokayev’in vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve yangını söndürme tedbirlerine öncelik verme talimatı verdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanının hükümete yangının sonuçlarının giderilmesi için gerekli fon tahsis etme talimatı verdiğini söyleyen Jeldibay, Tokayev’in Kostanay’a yapacağı çalışma ziyareti kapsamında yangınla mücadele karargahını ziyaret etmeyi planladığı bilgisini de paylaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала