https://sputniknews.com.tr/20220903/zaporojye-askeri-sivil-yonetimi-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilar-durdu-1060752115.html

Zaporojye askeri-sivil yönetimi: Zaporojye NGS’ye yönelik saldırılar durdu

Zaporojye askeri-sivil yönetimi: Zaporojye NGS’ye yönelik saldırılar durdu

Zaporojye Bölgesi’ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, Zaporojya Nükleer Güç Santraline yönelik saldırıların durduğunu belirtti. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T01:38+0300

2022-09-03T01:38+0300

2022-09-03T01:38+0300

ukrayna krizi

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

saldırı

ukrayna

rusya

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

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Zaporojye Bölgesi’nin Rus kontrolündeki kısmının askeri-sivil idaresinin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna tarafının geçen perşembe gününden bu yana Zaporojya Nükleer Güç Santrali’ne yönelik herhangi bir saldırısının olmadığını söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Balitskiy, “Santrale yönelik saldırılar durdu. Tanrıya şükür, dünden bu yana herhangi bir saldırı olmadı” dedi.Balitskiy, saldırıların Zaporojya Nükleer Güç Santrali’nde Uluslararası Atom Enerjisi (IAEA) uzmanlarının bulunması nedeniyle durduğunu kaydetti.Daha önce, IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi başkanlığındaki uluslararası misyonun üyelerinin çoğunun Zaporojya Nükleer Santrali'nden ayrıldığı, kalan 13 uzmanın 3 Eylül’e kadar çalışmalarını sürdüreceği belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220903/uaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-ngsde-istedigim-her-sey-gordum-1060749190.html

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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, saldırı, ukrayna, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)