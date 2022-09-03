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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220903/zaporojye-askeri-sivil-yonetimi-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilar-durdu-1060752115.html
Zaporojye askeri-sivil yönetimi: Zaporojye NGS’ye yönelik saldırılar durdu
Zaporojye askeri-sivil yönetimi: Zaporojye NGS’ye yönelik saldırılar durdu
Zaporojye Bölgesi’ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, Zaporojya Nükleer Güç Santraline yönelik saldırıların durduğunu belirtti. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T01:38+0300
2022-09-03T01:38+0300
ukrayna krizi
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
saldırı
ukrayna
rusya
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
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Zaporojye Bölgesi’nin Rus kontrolündeki kısmının askeri-sivil idaresinin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna tarafının geçen perşembe gününden bu yana Zaporojya Nükleer Güç Santrali’ne yönelik herhangi bir saldırısının olmadığını söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Balitskiy, “Santrale yönelik saldırılar durdu. Tanrıya şükür, dünden bu yana herhangi bir saldırı olmadı” dedi.Balitskiy, saldırıların Zaporojya Nükleer Güç Santrali’nde Uluslararası Atom Enerjisi (IAEA) uzmanlarının bulunması nedeniyle durduğunu kaydetti.Daha önce, IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi başkanlığındaki uluslararası misyonun üyelerinin çoğunun Zaporojya Nükleer Santrali'nden ayrıldığı, kalan 13 uzmanın 3 Eylül’e kadar çalışmalarını sürdüreceği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220903/uaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-ngsde-istedigim-her-sey-gordum-1060749190.html
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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, saldırı, ukrayna, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, saldırı, ukrayna, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

Zaporojye askeri-sivil yönetimi: Zaporojye NGS’ye yönelik saldırılar durdu

01:38 03.09.2022
© AFP 2022Zaporojye Nükleer Santrali
Zaporojye Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022
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Zaporojye Bölgesi’ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, Zaporojya Nükleer Güç Santraline yönelik saldırıların durduğunu belirtti.
Zaporojye Bölgesi’nin Rus kontrolündeki kısmının askeri-sivil idaresinin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna tarafının geçen perşembe gününden bu yana Zaporojya Nükleer Güç Santrali’ne yönelik herhangi bir saldırısının olmadığını söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Balitskiy, “Santrale yönelik saldırılar durdu. Tanrıya şükür, dünden bu yana herhangi bir saldırı olmadı” dedi.
Balitskiy, saldırıların Zaporojya Nükleer Güç Santrali’nde Uluslararası Atom Enerjisi (IAEA) uzmanlarının bulunması nedeniyle durduğunu kaydetti.
Daha önce, IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi başkanlığındaki uluslararası misyonun üyelerinin çoğunun Zaporojya Nükleer Santrali'nden ayrıldığı, kalan 13 uzmanın 3 Eylül’e kadar çalışmalarını sürdüreceği belirtilmişti.
Zaporojya Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
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