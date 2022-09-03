https://sputniknews.com.tr/20220903/uaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-ngsde-istedigim-her-sey-gordum-1060749190.html

UAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye NGS’de istediğim her şey gördüm

UAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye NGS’de istediğim her şey gördüm

UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporojye nükleer güç santraline (NGS) misyon sırasında görmek istediği her şey gördüğünü belirtti. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

zaporojye

ukrayna

bm

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Viyana’ya döndükten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bazı yorumlarda ve tepkilerde gördüğüm, bize bir şeyler göstermedikleri, içeri almadıkları yönündeki görüşe gelince, talep ettiğim her şey gördüm” ifadesini kullandı.Grossi, “İnsanlar söylediklerimizi beğendiğinde bizi cesaretlendiriyorlar, aksi durumda ise direktörün bir kukla olduğunu ya da bizim manipüle edildiğimizi söylüyorlar. Biz asla manipüle edilmedik. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Elbette tüm tarafları saygıyla dinliyoruz. Açıkça söylemek gerekirse bu oyunda yeterince siyasi oyuncu ve ne düşündüklerini, başkalarını suçlayan insanlar var. Nükleer bekçi köpeği (UAEA) kendisi olmalı ve işini yapmalı” diye konuştu.Zaporojye NGS ziyaretiyle ilgili raporunu gelecek hafta sunmayı umduğunu dile getiren Grossi, 6 Eylül’de BM Güvenlik Konseyi toplantısında ziyaretin sonuçlarıyla ilgili konuşma yapacağını bildirdi.Grossi, IAEA misyonundan iki denetçinin daimi olarak santralde bulunacağını da sözlerine ekledi.

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zaporojye, ukrayna, bm, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)