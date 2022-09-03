https://sputniknews.com.tr/20220903/bakan-soylu-pkk-ve-pydnin-patenti-amerikadir-1060767793.html

Bakan Soylu: PKK ve PYD’nin patenti Amerika’dır

Bakan Soylu: PKK ve PYD’nin patenti Amerika’dır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün Amerika olmazsa PKK, PYD diye bir terör örgütü olmaz. PKK ve PYD’nin patenti Amerika’dır. Onların uşağıdır” dedi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T19:56+0300

2022-09-03T19:56+0300

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ortadoğu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti. Bakan Soylu, ailelerin sadece kendi çocuklarının yaşadıkları acıyı ve ıstırabı dile getirmediğini belirterek, "Aslında tarihin akan gözyaşlarını ifade ettiler. Sadece geçmişte yaşadıklarını dile getirmediler" dedi.'Bugün Amerika olmazsa PKK, PYD diye bir terör örgütü olmaz'Bakan Soylu açıklamalarında, ailelerin sadece geçmişte yaşadıklarını dile getirmediğini, gelecekteki musibetten, annelerin çocuklarına, babaların çocuklarına tekrar hasret kalmamaları için söyledikleri her cümlenin altında tembihatlar ortaya koyduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:'HDP denilen siyasi parti PKK ile beraber Amerika uşağıdır'Son 3 yılda ABD senatosunun PKK ve PYD’ye 2 milyar dolar resmi yardım yaptığını aktaran Bakan Soylu, “HDP denilen siyasi parti PKK ile beraber Amerika uşağıdır" dedi.'Amerika PKK ve PYD’nin güvenliğini sağlayamaz ise Ortadoğu coğrafyasında yarım metre adım atamaz'Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Biz, emperyal bir ülke değiliz'Hakkari’de sıfır öğrenci tıp fakültesini kazanırken geçen yıl 19, bu yıl 26 öğrencinin tıp fakültesini kazandığını ifade eden Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Srebrenitsa anneleri nasıl bir sıkıntı çekmişse bu sıkıntıda aynı sıkıntıdır”Diyarbakır’ın hürriyetine, kardeşliğine, Ortadoğu’nun, Orta Asya’nın, Balkanların kardeşliği olarak baktıklarını belirten Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:'Dikkat ederseniz kapasitemiz gün geçtikçe güçleniyor'Kentte temaslarını sürdüren Bakan Soylu, bir gazetecinin silahlı 'terör örgütüne üye olmak suçu'ndan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Edirne'ye giderken Silivri'de yakalanmasına yönelik sorusu üzerine, uzun zamandan beridir iyi bir istihbari çalışma olduğunu söyledi.Soylu, "İstihbari çalışma sonucunda yurt dışına çıkmak için sahte kimlik ve diğer sahte evrakların bütün bunların hazırlıklarını yapmışlar ve bizim takip ettiğimiz, Milli İstihbaratın da takip ettiği bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Gereği de yerine getirildi. Dikkat ederseniz kapasitemiz gün geçtikçe güçleniyor" ifadelerini kullandı.İtalya'da, Türkiye'de birçok kişinin canını yakmış bir katili yakalattıklarını kaydeden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20220903/hdpli-semra-guzel-adliyeye-sevk-edildi-1060760664.html

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pkk, pkk/pyd, pyd, süleyman soylu, ortadoğu