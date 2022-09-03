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https://sputniknews.com.tr/20220903/hdpli-semra-guzel-adliyeye-sevk-edildi-1060760664.html
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi
Edirne'de yakalanan HDP'li Semra Güzel emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T14:02+0300
2022-09-03T14:15+0300
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hdp
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Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yurt dışına kaçmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa operasyonuyla yakalandı. Güzel, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken yakalandı. Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan çıkan fotoğrafların basına yansımasının ardından hakkında hazırlanan fezleke uyarınca dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında 24 Mart 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarılmıştı.Bakan Soylu, Güzel'in yakalanmasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" dedi.Gözaltına alınan Semra Güzel, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
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semra güzel, hdp
semra güzel, hdp

HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi

14:02 03.09.2022 (güncellendi: 14:15 03.09.2022)
© AAPKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.
PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© AA
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Edirne'de yakalanan HDP'li Semra Güzel emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yurt dışına kaçmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa operasyonuyla yakalandı. Güzel, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken yakalandı. Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan çıkan fotoğrafların basına yansımasının ardından hakkında hazırlanan fezleke uyarınca dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında 24 Mart 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarılmıştı.
Bakan Soylu, Güzel'in yakalanmasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" dedi.
Gözaltına alınan Semra Güzel, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
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