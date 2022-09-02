https://sputniknews.com.tr/20220902/james-webb-teleskobu-ilk-kez-bir-otegezegen-goruntuledi-1060721315.html
James Webb Teleskobu ilk kez bir ötegezegen görüntüledi
James Webb Teleskobu ilk kez bir ötegezegen görüntüledi
Gökbilimciler, James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen görüntülerde ilk kez bir ötegezegenin doğrudan görüntüsünü keşfetti. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T12:56+0300
2022-09-02T12:56+0300
2022-09-02T13:00+0300
yaşam
james webb uzay teleskobu
ötegezegen
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James Webb Teleskobu'nun Güneş Sistemi dışında detaylı görüntülediği ilk gezegen 'HIP 65426 b', Jüpiter'den 6-12 kat daha fazla büyüklüğe sahip.15-20 milyon yıllık olduğu tahmin edilen ötegezegen, 4.5 milyar yıllık Dünya'mıza kıyasla bebek bir gezegen olarak görülüyor.Dünyadan 385 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegen, James Webb Teleskobu'ndaki kızılötesi kameralarla görüntülendi. James Webb Teleskobu'nda bulunan özel kameralar evreni insan gözüyle görülemeyen kızılötesi ışınlarla görüntüleyebiliyor ve uzak gezegenlere dair detayların ortaya çıkarılmasına imkan tanıyor.Uluslararası bir işbirliğiyle yürütülen gözlemlerin başında bulunan ve İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde görevli Doç. Sasha Hinkley, ötegezegene ilişkin "Bu yalnızca Webb için değil, genel olarak astronomi için de bir dönüm noktası" dedi.'HIP 65426 b' ilk olarak Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskopu ve Şili'de bulunan SPHERE aygıtı sayesinde görüntülenmişti. Webb'in uzun kızılötesi dalga boylarını görme yeteneği, 2017'de SPHERE'in kısa kızılötesi dalga boylarıyla aldığı ötegezegen görüntülerinden çok daha fazla detay sunuyor.James Webb'in HIP 65426 b verilerini analiz eden bilim insanları, elde ettikleri verilere dair yapacakları tespitleri bilimsel makalelerde yayınlayacak.Ötegezegenin kendi yıldızına olan uzaklığın, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 100 kat daha fazla olduğu, James Webb teleskobunun da bu sayede ötegezegeni yıldızından ayırt edebildiği belirtildi. Yıldızlar gezegenlerinden çok daha parlak olduğu için genellikle yıldızlarla gezegenleri birbirinden ayırt etmek teleskoplar için genellikle zor bir durum. Zira HIP 65426 b, yakın kızıl ötesi ışıkta kendi yıldızından 10 bin kat daha sönük. Ancak James Webb'in yıldız ışığını engelleyebilen koronagraflar veya maskelerle donanan çeşitli aygıtları, ötegezegenlerin doğrudan görüntülerinin yakalamasını sağlıyor.Araştırma ekibinden Santa Cruz California Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Aarynn Carter, "Bu görüntüyü elde etmek uzayda hazine aramak gibiydi. Başlangıçta yalnızca yıldızdan gelen ışığı görebiliyordum. Ancak dikkatli bir görüntü işleme süreci sayesinde bu ışığı ortadan kaldırarak gezegeni ortaya çıkardım" dedi.James Webb Teleskobu'yla elde edilen görüntülere ilişkin ise Carter, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220826/james-webb-bir-otegezegende-ilk-kez-karbondioksit-tespit-etti-1060424783.html
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james webb uzay teleskobu, ötegezegen
james webb uzay teleskobu, ötegezegen
James Webb Teleskobu ilk kez bir ötegezegen görüntüledi
12:56 02.09.2022 (güncellendi: 13:00 02.09.2022) Abone ol
Gökbilimciler, James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen görüntülerde ilk kez bir ötegezegenin doğrudan görüntüsünü keşfetti.
James Webb Teleskobu'nun Güneş Sistemi dışında detaylı görüntülediği ilk gezegen 'HIP 65426 b', Jüpiter'den 6-12 kat daha fazla büyüklüğe sahip.
15-20 milyon yıllık olduğu tahmin edilen ötegezegen, 4.5 milyar yıllık Dünya'mıza kıyasla bebek bir gezegen olarak görülüyor.
Dünyadan 385 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegen, James Webb Teleskobu'ndaki kızılötesi kameralarla görüntülendi.
James Webb Teleskobu'nda bulunan özel kameralar evreni insan gözüyle görülemeyen kızılötesi ışınlarla görüntüleyebiliyor ve uzak gezegenlere dair detayların ortaya çıkarılmasına imkan tanıyor.
Uluslararası bir işbirliğiyle yürütülen gözlemlerin başında bulunan ve İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde görevli Doç. Sasha Hinkley, ötegezegene ilişkin "Bu yalnızca Webb için değil, genel olarak astronomi için de bir dönüm noktası" dedi.
'HIP 65426 b' ilk olarak Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskopu ve Şili'de bulunan SPHERE aygıtı sayesinde görüntülenmişti. Webb'in uzun kızılötesi dalga boylarını görme yeteneği, 2017'de SPHERE'in kısa kızılötesi dalga boylarıyla aldığı ötegezegen görüntülerinden çok daha fazla detay sunuyor.
James Webb'in HIP 65426 b verilerini analiz eden bilim insanları, elde ettikleri verilere dair yapacakları tespitleri bilimsel makalelerde yayınlayacak.
Ötegezegenin kendi yıldızına olan uzaklığın, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 100 kat daha fazla olduğu, James Webb teleskobunun da bu sayede ötegezegeni yıldızından ayırt edebildiği belirtildi.
Yıldızlar gezegenlerinden çok daha parlak olduğu için genellikle yıldızlarla gezegenleri birbirinden ayırt etmek teleskoplar için genellikle zor bir durum. Zira HIP 65426 b, yakın kızıl ötesi ışıkta kendi yıldızından 10 bin kat daha sönük. Ancak James Webb'in yıldız ışığını engelleyebilen koronagraflar veya maskelerle donanan çeşitli aygıtları, ötegezegenlerin doğrudan görüntülerinin yakalamasını sağlıyor.
Araştırma ekibinden Santa Cruz California Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Aarynn Carter, "Bu görüntüyü elde etmek uzayda hazine aramak gibiydi. Başlangıçta yalnızca yıldızdan gelen ışığı görebiliyordum. Ancak dikkatli bir görüntü işleme süreci sayesinde bu ışığı ortadan kaldırarak gezegeni ortaya çıkardım" dedi.
James Webb Teleskobu'yla elde edilen görüntülere ilişkin ise Carter, şu ifadeleri kullandı:
"Bence en çok heyecan verici olan yanı, bunun yalnızca bir başlangıç olması. Fizik, kimya ve oluşumları hakkındaki genel anlayışımızı şekillendirecek çok daha fazla ötegezegen görüntüsü var. Hatta daha önce bilinmeyen gezegenleri bile keşfedebiliriz."