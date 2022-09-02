https://sputniknews.com.tr/20220902/eski-thk-universitesi-rektoru-unsal-ban-adliyeye-sevk-edildi-1060728659.html
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Ünsal Ban adliyeye sevk edildi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T15:07+0300
2022-09-02T15:07+0300
2022-09-02T15:24+0300
ünsal ban
adliye
türkiye
türk hava kurumu (thk)
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ve beraberindeki şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.Ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada 29 Ağustos'ta Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile gözaltına alınan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirilmişti.Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakalamıştı.İki şüpheli de 'delil karartma' suçundan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220831/eski-thk-universitesi-rektoru-unsal-banin-soforunun-evinde-arama-1060592469.html
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ünsal ban, adliye, türk hava kurumu (thk)
ünsal ban, adliye, türk hava kurumu (thk)
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi
15:07 02.09.2022 (güncellendi: 15:24 02.09.2022) Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Ünsal Ban adliyeye sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ve beraberindeki şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.
Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.
Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada 29 Ağustos'ta Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile gözaltına alınan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirilmişti.
Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakalamıştı.
İki şüpheli de 'delil karartma' suçundan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.