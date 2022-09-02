Türkiye
SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Muş: Bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220902/eski-thk-universitesi-rektoru-unsal-ban-adliyeye-sevk-edildi-1060728659.html
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Ünsal Ban adliyeye sevk edildi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T15:07+0300
2022-09-02T15:24+0300
ünsal ban
adliye
türkiye
türk hava kurumu (thk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060728821_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6e3c3c423186a6714928071c07ff55f8.jpg
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ve beraberindeki şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.Ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada 29 Ağustos'ta Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile gözaltına alınan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirilmişti.Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakalamıştı.İki şüpheli de 'delil karartma' suçundan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220831/eski-thk-universitesi-rektoru-unsal-banin-soforunun-evinde-arama-1060592469.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060728821_136:0:1336:900_1920x0_80_0_0_75ec9c558dab744d07e83ef17a3d70d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ünsal ban, adliye, türk hava kurumu (thk)
ünsal ban, adliye, türk hava kurumu (thk)

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi

15:07 02.09.2022 (güncellendi: 15:24 02.09.2022)
© İHAEski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Ünsal Ban adliyeye sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ve beraberindeki şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.
Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.
Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada 29 Ağustos'ta Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile gözaltına alınan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirilmişti.
Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakalamıştı.
İki şüpheli de 'delil karartma' suçundan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförünün evi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
TÜRKİYE
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'ın şoförünün eşi ve baldızı evrakları yakarken yakalandı
31 Ağustos, 02:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала