https://sputniknews.com.tr/20220831/eski-thk-universitesi-rektoru-unsal-banin-soforunun-evinde-arama-1060592469.html

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförünün evinde arama

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförünün evinde arama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T02:06+0300

2022-08-31T02:06+0300

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Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K'nin evinde arama yapıldı.AA'nın haberine göre, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan Ban ile yanında bulunan şoförü Ahmet K. de gözaltına alındı.Ban ile birlikte Ankara'ya getirilen Ahmet K'nin Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken, arama yapmak için Gölbaşı ilçesindeki evine giden polis ekipleri eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakaladı.Yapılan incelemede iki çanta içerisinde yer alan çok sayıda klasör içerisindeki evraklar ile bazı dijital materyallerin bahçedeki bir el arabası içerisinde yakıldığı tespit edildi.Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet K'nin eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. de Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20220830/eski-thk-universitesi-rektoru-unsal-banin-gozalti-suresi-uzatildi-1060577147.html

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