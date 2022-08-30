https://sputniknews.com.tr/20220830/eski-thk-universitesi-rektoru-unsal-banin-gozalti-suresi-uzatildi-1060577147.html
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı. Kaçış... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T17:43+0300
2022-08-30T17:43+0300
2022-08-30T18:25+0300
ünsal ban
türkiye
gözaltı süresi
kaçış
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Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada dün Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine götürülen şüphelinin işlemlerinin tamamlaması için bir günlük ek gözaltı süresi verildi.Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.Kaçış planı: Önce sürat motoru sonra yatÖte yandan Ban'ın Yunanistan'a gitmeye çalıştığı öğrenildi. Yurtdışına kaçacağına yönelik ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat ekiplerince takibe alınan Ban'ın, Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.Malta bandralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum Marina'ya geleceği, buluşmanın ardından Ünsal Ban'ın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi.Ban'ın şirketlerinde kaydı çıktıYurtdışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının Ban'ın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlendi.Kaptan ve mürettebat da polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220830/muglada-yakalanan-eski-thk-universitesi-rektoru-unsal-ban-ankaraya-getirildi-1060558547.html
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ünsal ban, gözaltı süresi, kaçış
ünsal ban, gözaltı süresi, kaçış
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı
17:43 30.08.2022 (güncellendi: 18:25 30.08.2022) Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı. Kaçış planı da ortaya çıkan Ban'ın Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.
Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada dün Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.
Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine götürülen şüphelinin işlemlerinin tamamlaması için bir günlük ek gözaltı süresi verildi.
Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.
Kaçış planı: Önce sürat motoru sonra yat
Öte yandan Ban'ın Yunanistan'a gitmeye çalıştığı öğrenildi. Yurtdışına kaçacağına yönelik ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat ekiplerince takibe alınan Ban'ın, Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.
Malta bandralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum Marina'ya geleceği, buluşmanın ardından Ünsal Ban'ın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi.
Ban'ın şirketlerinde kaydı çıktı
Yurtdışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının Ban'ın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlendi.
Kaptan ve mürettebat da polis ekiplerince gözaltına alındı.