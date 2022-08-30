https://sputniknews.com.tr/20220830/eski-thk-universitesi-rektoru-unsal-banin-gozalti-suresi-uzatildi-1060577147.html

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı. Kaçış... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T17:43+0300

2022-08-30T17:43+0300

2022-08-30T18:25+0300

ünsal ban

türkiye

gözaltı süresi

kaçış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060558272_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f5681e756c52a998c6c34aafa44b35b0.jpg

Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada dün Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine götürülen şüphelinin işlemlerinin tamamlaması için bir günlük ek gözaltı süresi verildi.Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.Kaçış planı: Önce sürat motoru sonra yatÖte yandan Ban'ın Yunanistan'a gitmeye çalıştığı öğrenildi. Yurtdışına kaçacağına yönelik ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat ekiplerince takibe alınan Ban'ın, Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.Malta bandralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum Marina'ya geleceği, buluşmanın ardından Ünsal Ban'ın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi.Ban'ın şirketlerinde kaydı çıktıYurtdışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının Ban'ın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlendi.Kaptan ve mürettebat da polis ekiplerince gözaltına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20220830/muglada-yakalanan-eski-thk-universitesi-rektoru-unsal-ban-ankaraya-getirildi-1060558547.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ünsal ban, gözaltı süresi, kaçış