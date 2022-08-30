https://sputniknews.com.tr/20220830/muglada-yakalanan-eski-thk-universitesi-rektoru-unsal-ban-ankaraya-getirildi-1060558547.html

Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya götürüldü

Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya götürüldü

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T10:36+0300

2022-08-30T10:36+0300

2022-08-30T10:36+0300

türkiye

ünsal ban

thk

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060558272_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f5681e756c52a998c6c34aafa44b35b0.jpg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ünsal Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.​​​​​​​Ban'ın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20220829/turk-hava-kurumu-universitesinden-unsal-ban-aciklamasi-okulu-70-milyon-lira-zarara-ugratti-1060528287.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ünsal ban, thk, gözaltı