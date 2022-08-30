https://sputniknews.com.tr/20220830/muglada-yakalanan-eski-thk-universitesi-rektoru-unsal-ban-ankaraya-getirildi-1060558547.html
Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya götürüldü
Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya götürüldü
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T10:36+0300
2022-08-30T10:36+0300
2022-08-30T10:36+0300
türkiye
ünsal ban
thk
gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ünsal Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.Ban'ın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220829/turk-hava-kurumu-universitesinden-unsal-ban-aciklamasi-okulu-70-milyon-lira-zarara-ugratti-1060528287.html
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ünsal ban, thk, gözaltı
Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya götürüldü
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Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ünsal Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.
Ban'ın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.
Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.