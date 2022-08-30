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Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya götürüldü
Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya götürüldü
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T10:36+0300
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türkiye
ünsal ban
thk
gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ünsal Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.​​​​​​​Ban'ın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220829/turk-hava-kurumu-universitesinden-unsal-ban-aciklamasi-okulu-70-milyon-lira-zarara-ugratti-1060528287.html
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ünsal ban, thk, gözaltı
ünsal ban, thk, gözaltı

Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya götürüldü

10:36 30.08.2022
© AAMuğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi
Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AA
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Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ünsal Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.
​​​​​​​Ban'ın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.
Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
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