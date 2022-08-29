https://sputniknews.com.tr/20220829/turk-hava-kurumu-universitesinden-unsal-ban-aciklamasi-okulu-70-milyon-lira-zarara-ugratti-1060528287.html

Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nden 'Ünsal Ban' açıklaması: Okulu 70 milyon lira zarara uğrattı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nden 'Ünsal Ban' açıklaması: Okulu 70 milyon lira zarara uğrattı

THK Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, eski rektör Ünsal Ban ile ilgili konuların Yükseköğretim Kurulu'na düzenlenen raporla intikal ettirildiği ve... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T16:24+0300

2022-08-29T16:24+0300

2022-08-29T16:31+0300

türkiye

türk hava kurumu üniversitesi

dava

rektör

ünsal ban

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103319/56/1033195696_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_18f984f665a8f6a9edeeaf71b874a321.jpg

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban ile ilgili Üniversiteye yöneltilen sorulara karşılık olarak yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ünsal Ban’ın 2010 yılında üniversite kurmak isteyen Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım’a yardımcı olduğu, 7 Eylül 2010’da kurulan THK Havacılık Vakfı’nda 7 Şubat 2014’e kadar Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığı ve 2011 yılında THK Üniversitesi'nin kurulmasından sonra da Rektör olarak 2015 yılına kadar görev aldığı hatırlatıldı. Rektörlük görevinden ayrılmasından sonra Ünsal Ban hakkında üniversiteyi zarara uğratmaktan dolayı çok sayıda dava açıldığı kaydedildi.haksız maaş almak, Yapılan yargılamalar sırasında faillerden Ünsal Ban ve Nevin Yörük’ün fiillerin işlendiği tarihte Rektör ve Rektör Yardımcısı sıfatına haiz olması nedeniyle 2547 sayılı Kanun’un 53/c Maddesine göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca soruşturmanın yapılması gerektiği mütalaası ile suç teşkil ettiği iddia edilen konulara ilişkin soruşturmaların usulünce yapılmadığı gerekçesiyle mahkemelerce YÖK’e intikal ettirildiği not düşülen THK Üniversitesinin açıklamasında, YÖK’ten usulünce soruşturulması istenilen ve halen mahkemelerde derdest olan konular özetle içerik olarak şöyle ifade edildi:Öte yandan THK Üniversitesince, bu konulara ilişkin mahkemelerde açılmış birçok dava yer aldığı bildirildi.Açıklamada ayrıca THK Üniversitesi’nin 2012 yılından itibaren pilotaj bölümüne kaldıracak gücü olmamasına rağmen uçuş bedeli dahil dört yıl sabit Türk Lirası olarak eğitim-öğretim ücreti belirlemiş ve bunun sonucunda büyük külfet ve maliyetle karşılaşıldığı, aynı şekilde o yıllarda yurt dışından getirilen 200 civarında öğrencinin eğitim öğretim maliyetlerinin THK tarafından karşılanmasının Rektör Ünsal Ban tarafından istendiği ve Osman Yıldırım tarafından THK Genel Yönetim Kurulundan izin alınmaksızın uygun görüldüğü belirtildi.Bu konuların YÖK’e düzenlenen 08.04.2021 tarihli raporla intikal ettirildiği ve Üniversiteyi büyük mali yük altına sokmak, bundan dolayı SGK ve vergi borçlarının oluşmasına neden olmak ve üniversiteyi 70 milyon 698 bin lira zarara uğratmaktan 19.04.2021 tarihli yazıyla soruşturma yapılması istendiği THK Üniversitesi tarafından açıklamaya not düşüldü.

https://sputniknews.com.tr/20220829/ak-parti-erzurum-milletvekili-taskesenlioglunun-bosanma-asamasindaki-esi-unsal-ban-gozaltina-alindi-1060520305.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk hava kurumu üniversitesi, dava, rektör, ünsal ban