https://sputniknews.com.tr/20220829/ak-parti-erzurum-milletvekili-taskesenlioglunun-bosanma-asamasindaki-esi-unsal-ban-gozaltina-alindi-1060520305.html
Ünsal Ban, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Ünsal Ban, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T13:47+0300
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2022-08-29T14:12+0300
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan Ban'ın, deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.Ünsal Ban'ın, kendi aracını bırakarak başka bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de farklı güzergahları kullandığı belirtildi.Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220829/chp-taskesenlioglu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1060514174.html
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ali fuat taşkesenlioğlu, zehra taşkesenlioğlu, sedat peker
ali fuat taşkesenlioğlu, zehra taşkesenlioğlu, sedat peker
Ünsal Ban, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
13:47 29.08.2022 (güncellendi: 14:12 29.08.2022) Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan Ban'ın, deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.
Ünsal Ban'ın, kendi aracını bırakarak başka bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de farklı güzergahları kullandığı belirtildi.
Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.