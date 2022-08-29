Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220829/chp-taskesenlioglu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1060514174.html
CHP, Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP, Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile iddialar hakkında suç... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T11:48+0300
2022-08-29T11:48+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
ali fuat taşkesenlioğlu
zehra taşkesenlioğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060513910_0:68:1600:968_1920x0_80_0_0_e05f91932381b52fa7107514554e59b0.jpg
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve beraberindeki heyet, eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.Erkek, adliye önündeki açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/ozdagdan-taskesenlioglu-hakkinda-suc-duyurusu--1060511173.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060513910_4:0:1600:1197_1920x0_80_0_0_83219959be581256d06077b7f234af3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, ali fuat taşkesenlioğlu, zehra taşkesenlioğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, ali fuat taşkesenlioğlu, zehra taşkesenlioğlu

CHP, Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

11:48 29.08.2022
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP, Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP, Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone olTelegram
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile iddialar hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve beraberindeki heyet, eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Erkek, adliye önündeki açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"2002'de tek başına iktidar olduklarında yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceğiz diyenler yeni y'ler ekledi. Yozlaşma, yalan, yüzsüzlük o kadar büyüdü ki gerçek bir beka sorunu haline geldi. Topyekun herkesin yolsuzluk çarkının üzerine gitmek zorunda.

Özdağ'dan Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
POLİTİKA
Özdağ'dan Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusu
10:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала