https://sputniknews.com.tr/20220829/chp-taskesenlioglu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1060514174.html
CHP, Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP, Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile iddialar hakkında suç... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T11:48+0300
2022-08-29T11:48+0300
2022-08-29T11:48+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
ali fuat taşkesenlioğlu
zehra taşkesenlioğlu
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CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve beraberindeki heyet, eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.Erkek, adliye önündeki açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/ozdagdan-taskesenlioglu-hakkinda-suc-duyurusu--1060511173.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, ali fuat taşkesenlioğlu, zehra taşkesenlioğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, ali fuat taşkesenlioğlu, zehra taşkesenlioğlu
CHP, Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile iddialar hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve beraberindeki heyet, eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Erkek, adliye önündeki açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
"2002'de tek başına iktidar olduklarında yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceğiz diyenler yeni y'ler ekledi. Yozlaşma, yalan, yüzsüzlük o kadar büyüdü ki gerçek bir beka sorunu haline geldi. Topyekun herkesin yolsuzluk çarkının üzerine gitmek zorunda.