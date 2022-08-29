CHP, Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

"2002'de tek başına iktidar olduklarında yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceğiz diyenler yeni y'ler ekledi. Yozlaşma, yalan, yüzsüzlük o kadar büyüdü ki gerçek bir beka sorunu haline geldi. Topyekun herkesin yolsuzluk çarkının üzerine gitmek zorunda.