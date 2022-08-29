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Özdağ'dan Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusu
Özdağ'dan Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile iddialar hakkında suç duyurusunda bulunarak iddiaların araştırılmasını... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T10:56+0300
2022-08-29T10:56+0300
politika
ümit özdağ
zafer partisi
ali fuat taşkesenlioğlu
zehra taşkesenlioğlu
sedat peker
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Zafer Partisi, eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.Adliye önünde basın açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ iddiaların araştırılmasını istedi. Özdağ basın açıklamasında "Cumhuriyet savcıları bugüne kadar çoktan harekete geçmesi gerekiyordu. Bugün biz suç duyurusu yapıyoruz. Biz gerçekten takipçisi olacağız. Bundan sonra başka iddialar, başka yolsuzluk kanıtları çıkarsa onların da takipçisi olacağız. Türk milleti soyuluyor. Bir taraftan 100 milyar dolar 13 milyon sığınmacı ve kaçağa yedirildi. Diğer taraftan zenginlikler bir grup çeteye yedirildi. Somut iddialar var. Türkiye'nin cumhuriyet savcıları var ise bu konu soruşturulur" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/ak-partili-taskesenlioglu-goruntuler-zor-gunler-yasayan-bir-kadinin-linc-edilmesine-hizmet-etmekte-1060509945.html
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ümit özdağ, zafer partisi, ali fuat taşkesenlioğlu, zehra taşkesenlioğlu, sedat peker
ümit özdağ, zafer partisi, ali fuat taşkesenlioğlu, zehra taşkesenlioğlu, sedat peker

Özdağ'dan Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusu

10:56 29.08.2022
© Sputnik / Osman Nuri CeritÖzdağ'dan Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusu
Özdağ'dan Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile iddialar hakkında suç duyurusunda bulunarak iddiaların araştırılmasını istedi.
Zafer Partisi, eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Adliye önünde basın açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ iddiaların araştırılmasını istedi. Özdağ basın açıklamasında "Cumhuriyet savcıları bugüne kadar çoktan harekete geçmesi gerekiyordu. Bugün biz suç duyurusu yapıyoruz. Biz gerçekten takipçisi olacağız. Bundan sonra başka iddialar, başka yolsuzluk kanıtları çıkarsa onların da takipçisi olacağız. Türk milleti soyuluyor. Bir taraftan 100 milyar dolar 13 milyon sığınmacı ve kaçağa yedirildi. Diğer taraftan zenginlikler bir grup çeteye yedirildi. Somut iddialar var. Türkiye'nin cumhuriyet savcıları var ise bu konu soruşturulur" dedi.
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