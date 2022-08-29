https://sputniknews.com.tr/20220829/ak-partili-taskesenlioglu-goruntuler-zor-gunler-yasayan-bir-kadinin-linc-edilmesine-hizmet-etmekte-1060509945.html

AK Partili Taşkesenlioğlu: Görüntüler zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesine hizmet etmekte

AK Partili Taşkesenlioğlu: Görüntüler zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesine hizmet etmekte

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in elinde bıçakla Ünsal Ban’ı yaraladığını iddia ettiği ve videosunu paylaştığı AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T10:15+0300

2022-08-29T10:15+0300

2022-08-29T10:16+0300

politika

zehra taşkesenlioğlu

ali fuat taşkesenlioğlu

sedat peker

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Kesenlioğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada," Sosyal medyada şahsımı hedef alan mahrem görüntülerle ilgili şu açıklamayı yapmak zaruri olmuştur. Kendi mahrem evimde, başım açık şekilde Ünsal Ban tarafından gizli çekilen görüntülerim kişisel ve aile mahremiyetim hiçe sayılarak milyonlara servis edilmiştir. Son derece çirkin ve gayriahlaki şekilde yayınlanan söz konusu görüntülerle kadına karşı şiddetin en ağır şekline maruz bırakılmış bulunmaktayım. Söz konusu şahsiyetin boşanma sürecinde kendini haklı konuma getirebilmek için olmadık yollara başvurduğu görülürlen, tartışmanın öncesi ve sebebinin ne olduğu bilinmeden bir kurgu üzerinden servis edilen bu görüntüler toplum nezdinden beni küçük düşürüp itibarımı lekelemeyi hedef almıştır." değerlendirmesini yaptı.Ne olmuştu?Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında ‘rüşvet’ istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun, Mine Tozlu Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini söyledi.Geçen gece bir canlı yayına katılan Mine Tozlu Sineren ise iddiaları doğrulayarak, "Ben Sedat Peker'i eskiden tanırım ama bu bilgilere nereden ulaştığını bilmiyorum. Sadece tanışıklığımız var. Bana daha önce yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı geçmiş olsun mesajı iletti. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var" dedi.Sermaye Piyasası Kurulu eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada rüşvet iddialarını reddetti. Taşkesenlioğlu “Mine Tozlu Sineren ve yeni diğer iftira atanlara karşı da yarın suç duyurularında bulunacağım” ifadelerini kullandı.

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zehra taşkesenlioğlu, ali fuat taşkesenlioğlu, sedat peker