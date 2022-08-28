https://sputniknews.com.tr/20220828/eski-spk-baskani-taskesenlioglu-rusvet-iddialarini-reddetti-suc-duyurusunda-bulunacagim-1060495789.html

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu rüşvet iddialarını reddetti: ‘Suç duyurusunda bulunacağım’

Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu rüşvet iddialarını reddetti: ‘Suç duyurusunda bulunacağım’

Sermaye Piyasası Kurulu eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada rüşvet iddialarını reddetti. Taşkesenlioğlu “Mine Tozlu... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T16:20+0300

2022-08-28T16:20+0300

2022-08-28T16:22+0300

türkiye

sedat peker

ali fuat taşkesenlioğlu

rüşvet

iddia

mine tozlu sineren

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Sermaye Piyasası Kurulu eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. ‘Mine Tozlu Sineren’in açıklamalarına cevabımdır’ başlıklı yazıda, suç örgütü liderliği ile suçlanan Sedat Peker’in gündeme rüşvet iddiaları ile getirdiği eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu söz konusunu iddiaları reddetti.Taşkesenlioğlu yaptığı açıklamada “Mine Tozlu Sineren adını göreve başladığım Nisan 2018 sonrası Erzurumlu olmamız hasebiyle Erzurumlu olduğunu söyleyerek onun adına randevu isteyen biri dolayısıyla öğrendim. Firma sahiplerinin farklı kişiler üzerinden randevu talebine cevap vermeyeceğimi belirttim. Bu süreçte yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin işlemleriyle ilgili inceleme ve soruşturmalar devam etti. İncelemeler sonucu rapora bağlandıktan sonra, kendisinin de içinde bulunduğu kişiler hakkında Kurul Kararıyla 2 veya 3 suç duyurusu ihbarında bulunuldu. Serkan Taranoğlu ismini son iki üç gün öncesine kadar duymuş bile değildim. Tanımadım” ifadelerini kullandı.“Bahsedilen Salih Orakçı ile 5-6 yıl önce yani SPK başkanlığım öncesinde bir tanışma dışında görüşmem olmamıştır. Borsagündem internet sitesi sahibi Orhan Pala ile göreve başladığım 2018 yılında yaptığı hayırlı olsun ziyareti dışında bir görüşmem olmamıştır. Burak Taşçı'yı tanımam, herhangi bir irtibatım olmamıştır. Kız kardeşim Zehra Taşkesenlioğlu SPK ile ilgili hiçbir iş için aramamıştır” diye devam eden açıklama “Mine Tozlu Sineren ile görevden ayrıldıktan sonra bir hukukçunun ricası ile onun da bulunduğu ortamda randevu taleplerini doğrudan istemek yerine farklı kişiler vasıtasıyla yapmasının son derece yanlış olduğunu yüzüne karşı söyledim. Varsa bir şikayeti Kuruldan ve yöneticilerden randevu isteyip görüşmesini söyledim. Benim rica etmemi söylediler ancak ben kendim aramayacağımı da bildirdim. Mine Tozlu Sineren ve yeni diğer iftira atanlara karşı da yarın suç duyurularında bulunacağım” şeklinde sona erdi.Ne olmuştu?Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında ‘rüşvet’ istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun, Mine Tozlu Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini söyledi.Dün gece bir canlı yayına katılan Mine Tozlu Sineren ise iddiaları doğrulayarak, "Ben Sedat Peker'i eskiden tanırım ama bu bilgilere nereden ulaştığını bilmiyorum. Sadece tanışıklığımız var. Bana daha önce yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı geçmiş olsun mesajı iletti. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var" dedi.

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sedat peker, ali fuat taşkesenlioğlu, rüşvet, iddia, mine tozlu sineren