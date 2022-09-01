https://sputniknews.com.tr/20220901/selcuk-bayraktar-kilicdaroglunun-ziyareti-bizi-mutlu-eder-1060700903.html
Selçuk Bayraktar: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti bizi mutlu eder
Selçuk Bayraktar: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti bizi mutlu eder
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Biz geçen yılda sayın Kılıçdaroğlu'nu davet etmiştik. 5'inci yılında... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T23:58+0300
2022-09-01T23:58+0300
2022-09-01T23:58+0300
türkiye
selçuk bayraktar
kemal kılıçdaroğlu
ziyaret
bayraktar
teknofest
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Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin üçüncü gününde T3 Girişim Merkezi'nde gerçekleştirilen Girişim Gösteri Günü'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bayraktar, şöyle konuştu:"Biz geçen yıl da sayın Kılıçdaroğlu'nu davet etmiştik. 5. yılında Sayın Kılıçdaroğlu burayı ziyaret etti. Biz bu ziyaretten elbette memnun oluruz. Ama şöyle bir problem de var ki, CHP'den Engin Altay, milli savunma sanayiini desteklerini açıkladı. Ardından şöyle bir ifade de kullandı; aynı zamanda hırsızlığa karşı olduklarını söyledi. Bunun tabi ancak lafını yapıyorlar. Biz ise bu konuya hayatımızı vakfetmişiz. Bütün hayatımızla, canımızla, kanımızla bu alanda çalışıyoruz. Şimdiye kadar hep mücadelemiz bu yönde oldu. Rahmetli babam da bu şekildeydi. Allah imkan ve ömür verdikçe biz Türkiye tam bağımsız ve müreffeh olana dek mücadele etmeye devam edeceğiz."
https://sputniknews.com.tr/20220830/selcuk-bayraktar-bayraktar-tb2ye-24-ulkeden-talep-geldi-1060579470.html
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selçuk bayraktar, kemal kılıçdaroğlu, ziyaret, bayraktar, teknofest
selçuk bayraktar, kemal kılıçdaroğlu, ziyaret, bayraktar, teknofest
Selçuk Bayraktar: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti bizi mutlu eder
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Biz geçen yılda sayın Kılıçdaroğlu'nu davet etmiştik. 5'inci yılında sayın Kılıçdaroğlu burayı ziyaret etti. Biz bu ziyaretten elbette memnun oluruz" dedi.
Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin üçüncü gününde T3 Girişim Merkezi'nde gerçekleştirilen Girişim Gösteri Günü'ne katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Bayraktar, şöyle konuştu:
"Biz geçen yıl da sayın Kılıçdaroğlu'nu davet etmiştik. 5. yılında Sayın Kılıçdaroğlu burayı ziyaret etti. Biz bu ziyaretten elbette memnun oluruz. Ama şöyle bir problem de var ki, CHP'den Engin Altay, milli savunma sanayiini desteklerini açıkladı. Ardından şöyle bir ifade de kullandı; aynı zamanda hırsızlığa karşı olduklarını söyledi. Bunun tabi ancak lafını yapıyorlar. Biz ise bu konuya hayatımızı vakfetmişiz. Bütün hayatımızla, canımızla, kanımızla bu alanda çalışıyoruz. Şimdiye kadar hep mücadelemiz bu yönde oldu. Rahmetli babam da bu şekildeydi. Allah imkan ve ömür verdikçe biz Türkiye tam bağımsız ve müreffeh olana dek mücadele etmeye devam edeceğiz."