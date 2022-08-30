https://sputniknews.com.tr/20220830/selcuk-bayraktar-bayraktar-tb2ye-24-ulkeden-talep-geldi-1060579470.html

Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB2'ye 24 ülkeden talep geldi

Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB2'ye 24 ülkeden talep geldi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Bayraktar TB2'ye şu ana kadar 24 ülkeden talep geldi. Sipariş ve ihracat sözleşmesi imzalandı. Bir kısmı Doğu Asya... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T18:37+0300

2022-08-30T18:37+0300

2022-08-30T18:37+0300

savunma

bayraktar tb2

selçuk bayraktar

teknofest

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Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk defa sergilenen Bayraktar Kızılelma'nın önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.TEKNOFEST'i 2018 yılında ilk kez İstanbul'da düzenledikleri hatırlatan Bayraktar, "Sonrasında 2019'da dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği oldu, 1 milyon 750 bin insan katıldı. Burada şunu fark ettik, Anadolu'dan çok büyük ilgi var. İstanbul'da 2 yılda bir yaparsak aslında TEKNOFEST yüksek teknoloji geliştirme tutkusunu, Türk milletinin evlatlarının böyle teknolojileri geliştirebilme kabiliyeti olduğu misyonunu sürdürebiliyor. Anadolu'da farklı yerde yapmanın da çok büyük anlamı var. Çünkü tekamül tüm yurtla beraber olacak, milli teknoloji hamlesi seferberliği toplumsal dalgası ancak tüm yurdu sardığında gerçek anlamda bu ateş tutuşacak." diye konuştu.Kızılelma gelecek yıl uçuşa hazırlanıyorTürkiye'nin teknoloji hamlesinin önemli olduğuna işaret eden Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:- Bayraktar TB2'ye 24 ülkeden talep geldiBir basın mensubunun "Bayraktar TB2"ye yurt dışından ne kadar talep olduğu sorması üzerine Bayraktar, "Bayraktar TB2'ye şu ana kadar 24 ülkeden talep geldi. Sipariş ve ihracat sözleşmesi imzalandı. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bir kısmı Doğu Asya bir kısmı Avrupa, yani dünyanın farklı yerlerinden talep var. Akıncı'ya da 4 ülkeden talep var. Onlarla da ihracat sözleşmesi imzalandı, ciddi bir talep ona da var." ifadesini kullandı.Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in gelecek yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirileceğini kaydetti.

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