https://sputniknews.com.tr/20220901/montelladan-balotelli-aciklamasi-yasanan-gerginlik-icin-ozur-diliyorum-1060670487.html
Montella'dan 'Balotelli' açıklaması: Yaşanan gerginlik için özür diliyorum
Montella'dan 'Balotelli' açıklaması: Yaşanan gerginlik için özür diliyorum
Teknik Direktör Montella, tartışma yaşadığı ve ardından kulüpten ayrılan Mario Balotelli hakkında açıklamalarda bulundu. Montella, “Bu tarz olayların sahada... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T12:59+0300
2022-09-01T12:59+0300
2022-09-01T13:07+0300
mario balotelli
spor
özür dilemek
adana demirspor
vincenzo montella
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Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Ümraniyespor’u konuk eden ve 1-0 galip gelerek üç puan alan Adana Demirspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ümraniyespor maçındaki takım ruhunun çok önemli olduğunu ve bunun galibiyeti getirdiğini söyledi. Her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını kaydeden Montella, Hatayspor’un zor bir rakip olduğunu, tekrardan ayağa kalkmaya çalışan bir takıma karşı güzel bir mücadele vereceklerini belirtti.Dün İsviçre ekibi Sion’a transfer olduğu açıklanan Mario Balotelli’yle Ümraniyespor maçı sonrası yaşadığı tartışmaya da değinen İtalyan hoca, “Bu tarz olayların sahada yaşanmaması gerekiyor. Kulübümüzden özür diliyorum. Gerçekten de kendime hakim olamadım. Bizi seyreden çocuklara kötü örnek olduğumu söyleyebilirim. Biz de robot değiliz, etten kemikteniz. Bu konuda kusurlu olduğumu biliyorum. Ama bir daha tekrarlanmayacağını biliyorum. Balotelli’yle ilişkimiz gayet iyi. Zaten bu olaydan önce de gitmek istediğini söylemişti. Orada bir şeyler yaşadık ama saha dışında ilişkimiz çok iyi bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220829/teknik-direktor-montella-ile-tartismisti-balotellinin-adanadan-ayrildigi-iddia-edildi-1060526516.html
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mario balotelli, özür dilemek, adana demirspor, vincenzo montella
mario balotelli, özür dilemek, adana demirspor, vincenzo montella
Montella'dan 'Balotelli' açıklaması: Yaşanan gerginlik için özür diliyorum
12:59 01.09.2022 (güncellendi: 13:07 01.09.2022) Abone ol
Teknik Direktör Montella, tartışma yaşadığı ve ardından kulüpten ayrılan Mario Balotelli hakkında açıklamalarda bulundu. Montella, “Bu tarz olayların sahada yaşanmaması gerekiyor. Kulübümüzden özür diliyorum. Balotelli’yle ilişkimiz gayet iyi. Zaten bu olaydan önce de gitmek istediğini söylemişti” dedi.
Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Ümraniyespor’u konuk eden ve 1-0 galip gelerek üç puan alan Adana Demirspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ümraniyespor maçındaki takım ruhunun çok önemli olduğunu ve bunun galibiyeti getirdiğini söyledi. Her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını kaydeden Montella, Hatayspor’un zor bir rakip olduğunu, tekrardan ayağa kalkmaya çalışan bir takıma karşı güzel bir mücadele vereceklerini belirtti.
Dün İsviçre ekibi Sion’a transfer
olduğu açıklanan Mario Balotelli
’yle Ümraniyespor maçı sonrası yaşadığı tartışmaya da değinen İtalyan hoca, “Bu tarz olayların sahada yaşanmaması gerekiyor. Kulübümüzden özür diliyorum. Gerçekten de kendime hakim olamadım. Bizi seyreden çocuklara kötü örnek olduğumu söyleyebilirim. Biz de robot değiliz, etten kemikteniz. Bu konuda kusurlu olduğumu biliyorum. Ama bir daha tekrarlanmayacağını biliyorum. Balotelli’yle ilişkimiz gayet iyi. Zaten bu olaydan önce de gitmek istediğini söylemişti. Orada bir şeyler yaşadık ama saha dışında ilişkimiz çok iyi bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.