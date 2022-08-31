https://sputniknews.com.tr/20220831/adana-demirsporun-italyan-forveti-balotelli-siona-transfer-oldu-1060645071.html
Adana Demirspor'un İtalyan forveti Balotelli, Sion'a transfer oldu
Adana Demirspor'un İtalyan forveti Balotelli, Sion'a transfer oldu
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu duyurdu. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T23:32+0300
2022-08-31T23:32+0300
2022-08-31T23:32+0300
spor
mario balotelli
adana demirspor
transfer
isviçre
süper lig
spor toto süper lig
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Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin euro karşılığında Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 2 maçta 72 dakika sahada kalan golcü oyuncu, geçen sezon ise 33 maçta 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yıldız ismin serbest kalma bedelinin 4 milyon euro olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220823/murat-sancak-indirim-pazarlik-yok-4-milyon-euroyu-yatiran-balotelliyi-alir-1060273842.html
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mario balotelli, adana demirspor, transfer, isviçre, süper lig, spor toto süper lig
mario balotelli, adana demirspor, transfer, isviçre, süper lig, spor toto süper lig
Adana Demirspor'un İtalyan forveti Balotelli, Sion'a transfer oldu
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu duyurdu.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin euro karşılığında Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 2 maçta 72 dakika sahada kalan golcü oyuncu, geçen sezon ise 33 maçta 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.
Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yıldız ismin serbest kalma bedelinin 4 milyon euro olduğunu söylemişti.