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Teknik Direktör Montella ile tartışmıştı: Balotelli'nin Adana'dan ayrıldığı iddia edildi
Teknik Direktör Montella ile tartışmıştı: Balotelli'nin Adana'dan ayrıldığı iddia edildi
Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli’nin özel bir uçakla Adana’dan ayrıldığı öne sürüldü. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T15:28+0300
2022-08-29T15:35+0300
mario balotelli
adana demirspor
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Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen ve son olarak da Ümraniyespor maçının bitiş düdüğünün ardından Vincenzo Montella ile yaşadığı olayla gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin kız arkadaşıyla birlikte Adana’dan ayrıldığı iddia edildi.Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Balotelli’nin, Adana Havalimanı’ndan özel bir uçağa bindiği görüldü.32 yaşındaki futbolcu ve Adana Demirspor’un sosyal medya hesaplarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/adana-demirsporda-teknik-direktor-montella-ile-balotelli-arasinda-tartisma-1060516223.html
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mario balotelli, adana demirspor
mario balotelli, adana demirspor

Teknik Direktör Montella ile tartışmıştı: Balotelli'nin Adana'dan ayrıldığı iddia edildi

15:28 29.08.2022 (güncellendi: 15:35 29.08.2022)
© İHAMario Balotelli
Mario Balotelli - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© İHA
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Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli’nin özel bir uçakla Adana’dan ayrıldığı öne sürüldü.
Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen ve son olarak da Ümraniyespor maçının bitiş düdüğünün ardından Vincenzo Montella ile yaşadığı olayla gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin kız arkadaşıyla birlikte Adana’dan ayrıldığı iddia edildi.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Balotelli’nin, Adana Havalimanı’ndan özel bir uçağa bindiği görüldü.
32 yaşındaki futbolcu ve Adana Demirspor’un sosyal medya hesaplarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
teknik direktör Montella ile Balotelli arasında tartışma - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
SPOR
Adana Demirspor'da Teknik Direktör Montella ile Balotelli arasında tartışma
12:07
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