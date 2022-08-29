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Adana Demirspor'da Teknik Direktör Montella ile Balotelli arasında tartışma
Adana Demirspor'da Teknik Direktör Montella ile Balotelli arasında tartışma
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli arasında, Ümraniyespor karşılaşması sonrası tartışma yaşandı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T12:07+0300
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya giren ve sinirli olduğu görülen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Mario Balotelli arasında kısa süreli tartışma çıktı.Tartışma büyümeden oyuncular araya girdi.Montella: Olay benim için orada bitmiştirMaç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Bu galibiyet için çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Büyük takımlar böyle maçları da kazanmalı. Zor bir maç olacağını, iyi pas yapan, kompakt bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Aslında çok iyi başladığımız bir oyundu. Sonrasında biraz kendimizi geri çektik ama birliktelik çok önemliydi. Çocuklarımızı tebrik etmek istiyorum” diye konuştu.Balotelli ile maç sonu tartışmaları hakkında konuşan Montella, “Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220527/adana-demirsporlu-balotellinin-lunaparkta-carpisan-araba-eglencesi-1056739218.html
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adana demirspor, mario balotelli
adana demirspor, mario balotelli

Adana Demirspor'da Teknik Direktör Montella ile Balotelli arasında tartışma

12:07 29.08.2022 (güncellendi: 12:12 29.08.2022)
© DHAteknik direktör Montella ile Balotelli arasında tartışma
teknik direktör Montella ile Balotelli arasında tartışma - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© DHA
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli arasında, Ümraniyespor karşılaşması sonrası tartışma yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya giren ve sinirli olduğu görülen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Mario Balotelli arasında kısa süreli tartışma çıktı.
Tartışma büyümeden oyuncular araya girdi.

Montella: Olay benim için orada bitmiştir

Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Bu galibiyet için çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Büyük takımlar böyle maçları da kazanmalı. Zor bir maç olacağını, iyi pas yapan, kompakt bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Aslında çok iyi başladığımız bir oyundu. Sonrasında biraz kendimizi geri çektik ama birliktelik çok önemliydi. Çocuklarımızı tebrik etmek istiyorum” diye konuştu.
Balotelli ile maç sonu tartışmaları hakkında konuşan Montella, “Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay” ifadelerini kullandı.
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