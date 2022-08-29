https://sputniknews.com.tr/20220829/adana-demirsporda-teknik-direktor-montella-ile-balotelli-arasinda-tartisma-1060516223.html

Adana Demirspor'da Teknik Direktör Montella ile Balotelli arasında tartışma

Adana Demirspor'da Teknik Direktör Montella ile Balotelli arasında tartışma

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli arasında, Ümraniyespor karşılaşması sonrası tartışma yaşandı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T12:07+0300

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adana demirspor

mario balotelli

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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya giren ve sinirli olduğu görülen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Mario Balotelli arasında kısa süreli tartışma çıktı.Tartışma büyümeden oyuncular araya girdi.Montella: Olay benim için orada bitmiştirMaç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Bu galibiyet için çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Büyük takımlar böyle maçları da kazanmalı. Zor bir maç olacağını, iyi pas yapan, kompakt bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Aslında çok iyi başladığımız bir oyundu. Sonrasında biraz kendimizi geri çektik ama birliktelik çok önemliydi. Çocuklarımızı tebrik etmek istiyorum” diye konuştu.Balotelli ile maç sonu tartışmaları hakkında konuşan Montella, “Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay” ifadelerini kullandı.

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adana demirspor, mario balotelli