https://sputniknews.com.tr/20220831/kremlin-abdyle-start-3-muzakerelerinin-yeniden-baslamasi-konusunda-sinyaller-var-1060607380.html
Kremlin: ABD'yle START-3 müzakerelerinin yeniden başlaması konusunda sinyaller var
Kremlin: ABD'yle START-3 müzakerelerinin yeniden başlaması konusunda sinyaller var
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD'nin Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) ile ilgili müzakerelere yeniden başlaması... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T12:14+0300
2022-08-31T12:14+0300
2022-08-31T12:42+0300
dünya
start-3
kremlin
dmitriy peskov
rusya
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Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, geçen hafta Moskova ve Washington'a çağrı yaparak 2026'da sona erecek START-3'ün uzatılmasıyla ilgili müzakerelerin en kısa sürede başlatılmasını talep etmişti.Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Sinyaller var. START-3 müzakerelerinin herhangi bir arabuluculuk faaliyeti olmadan yeniden başlaması gerektiğine inanıyoruz. Buna eşit derecede ilgi duyuyoruz, aslında tüm dünya buna ilgi duyuyor" dedi.Henüz süreçte önemli bir hareketlenme olmadığının altını çizen Peskov, "Diplomatlar çalışıyor. Henüz ciddi bir hareketlenme yok ancak zaman giderek daralıyor" ifadelerini kullandı.2010 yılında imzalanan ve 2011'de yürürlüğe giren 10 yıl süreli anlaşmanın sona erme tarihi 5 Şubat 2021'di. Rusya ve ABD, Ocak 2021'de anlaşmayı 5 yıl süreyle uzatmıştı.'Gorbaçov için resmi cenaze töreni düzenlenmesi konusunda henüz bir karar alınmadı'Peskov, 91 yaşında hayatını kaybeden SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov için resmi cenaze töreni hazırlanması konusunda henüz bir karar alınmadığını belirtti.Peskov, konuya ilişkin kararın bugün alınacağını kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gorbaçov'un cenaze törenine katılıp katılmayacağıyla ilgili soru üzerine Peskov, "Henüz törenin nasıl yapılacağını bilmiyoruz. Prosedür, akraba ve yakınların isteklerine bağlı olarak belirlenecek. Şimdilik bir bilgi yok" yanıtını verdi.Bununla beraber Peskov, “Gorbaçov’un oynadığı rol tartışma konusu fakat kesin olan bir şey var ki kendisi olağanüstü ve müstesna biriydi. Ülkemizin tarihinde her daim var olacak. Devlet Başkanı Putin’in dediği gibi, ölümü hepimiz için büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gorbaçov, Soğuk Savaş’ın sona ermesi bakımından itici bir güçtü. Soğuk Savaş’ın biteceğine ve yeni Sovyetler Birliği, dünya ve kolektif Batı arasında sonsuz bir romantik dönemin başlayacağına içtenlikle inanmak istedi. Ne var ki bu romantizm yaşanmadı. İlişkilerde romantik bir dönem veyahut bir balayı hiçbir şekilde olmadı. Rakiplerimizin kana susamışlığı kendini gösterdi. Bunu zamanında ayrımsayıp anlamamız çok iyi oldu.”
https://sputniknews.com.tr/20220827/bm-rusya-ve-abdye-start-3un-yerini-alacak-yeni-bir-anlasma-imzalama-cagrimizi-yineliyoruz-1060463379.html
https://sputniknews.com.tr/20220831/putin-dunya-tarihinin-seyrini-etkileyen-gorbacovun-olumu-hepimiz-icin-buyuk-bir-kayip-1060606577.html
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start-3, kremlin, dmitriy peskov, rusya
start-3, kremlin, dmitriy peskov, rusya
Kremlin: ABD'yle START-3 müzakerelerinin yeniden başlaması konusunda sinyaller var
12:14 31.08.2022 (güncellendi: 12:42 31.08.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD'nin Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) ile ilgili müzakerelere yeniden başlaması konusunda sinyaller olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, geçen hafta Moskova ve Washington'a çağrı yaparak 2026'da sona erecek START-3'ün uzatılmasıyla ilgili müzakerelerin en kısa sürede başlatılmasını talep etmişti.
Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Sinyaller var. START-3 müzakerelerinin herhangi bir arabuluculuk faaliyeti olmadan yeniden başlaması gerektiğine inanıyoruz. Buna eşit derecede ilgi duyuyoruz, aslında tüm dünya buna ilgi duyuyor" dedi.
Henüz süreçte önemli bir hareketlenme olmadığının altını çizen Peskov, "Diplomatlar çalışıyor. Henüz ciddi bir hareketlenme yok ancak zaman giderek daralıyor" ifadelerini kullandı.
2010 yılında imzalanan ve 2011'de yürürlüğe giren 10 yıl süreli anlaşmanın sona erme tarihi 5 Şubat 2021'di. Rusya ve ABD, Ocak 2021'de anlaşmayı 5 yıl süreyle uzatmıştı.
'Gorbaçov için resmi cenaze töreni düzenlenmesi konusunda henüz bir karar alınmadı'
Peskov, 91 yaşında hayatını kaybeden SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov için resmi cenaze töreni hazırlanması konusunda henüz bir karar alınmadığını belirtti.
Peskov, konuya ilişkin kararın bugün alınacağını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gorbaçov'un cenaze törenine katılıp katılmayacağıyla ilgili soru üzerine Peskov, "Henüz törenin nasıl yapılacağını bilmiyoruz. Prosedür, akraba ve yakınların isteklerine bağlı olarak belirlenecek. Şimdilik bir bilgi yok" yanıtını verdi.
Bununla beraber Peskov, “Gorbaçov’un oynadığı rol tartışma konusu fakat kesin olan bir şey var ki kendisi olağanüstü ve müstesna biriydi. Ülkemizin tarihinde her daim var olacak. Devlet Başkanı Putin’in dediği gibi, ölümü hepimiz için büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gorbaçov, Soğuk Savaş’ın sona ermesi bakımından itici bir güçtü. Soğuk Savaş’ın biteceğine ve yeni Sovyetler Birliği, dünya ve kolektif Batı arasında sonsuz bir romantik dönemin başlayacağına içtenlikle inanmak istedi. Ne var ki bu romantizm yaşanmadı. İlişkilerde romantik bir dönem veyahut bir balayı hiçbir şekilde olmadı. Rakiplerimizin kana susamışlığı kendini gösterdi. Bunu zamanında ayrımsayıp anlamamız çok iyi oldu.”