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Putin: Dünya tarihinin seyrini etkileyen Gorbaçov’un ölümü hepimiz için büyük bir kayıp
Putin: Dünya tarihinin seyrini etkileyen Gorbaçov’un ölümü hepimiz için büyük bir kayıp
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 91 yaşında hayatını kaybeden Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un ailesine taziye dileklerini iletti... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T11:50+0300
2022-08-31T12:25+0300
mihail gorbaçov
vladimir putin
dünya
başsağlığı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybeden Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un ailesine başsağlığı diledi.Kremlin’in yayınladığı mesajda, Rusya lideri Putin, SSCB’nin son liderine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Mihail Gorbaçov, dünya tarihinin seyri üstünde çok büyük etkisi olan bir siyasetçi ve devlet insanıydı. Çok güç ve dramatik değişimlerin yaşandığı; dış politika, ekonomi ve sosyal durumla ilgili geniş ölçekli sınamalardan geçilen bir dönemde ülkemizi yönetti. Reformların gerekli olduğunu çok iyi anlıyordu ve acilen müdahele edilmesi gereken sorunlara kendi çözümlerini getirmeye uğraştı.”Rusya Devlet Başkanı, Gorbaçov’un yaşamının son döneminde gerçekleştirdiği insani ve eğitimle ilişkili çalışmalara değer verdiğini kaydetti ve son SSCB liderinin ailesine kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.
https://sputniknews.com.tr/20220830/sovyetler-birliginin-son-lideri-mihail-gorbacov-hayatini-kaybetti-1060588326.html
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mihail gorbaçov, vladimir putin, başsağlığı
mihail gorbaçov, vladimir putin, başsağlığı

Putin: Dünya tarihinin seyrini etkileyen Gorbaçov’un ölümü hepimiz için büyük bir kayıp

11:50 31.08.2022 (güncellendi: 12:25 31.08.2022)
© SputnikPutin - Gorbaçov
Putin - Gorbaçov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 91 yaşında hayatını kaybeden Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un ailesine taziye dileklerini iletti. Putin, yayınladığı mesajında "Dünya tarihinin seyrine çok büyük bir biçimde etki eden Gorbaçov’un ölümü hepimiz için büyük bir kayıp" ifadelerine yer verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybeden Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un ailesine başsağlığı diledi.
Kremlin’in yayınladığı mesajda, Rusya lideri Putin, SSCB’nin son liderine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Mihail Gorbaçov, dünya tarihinin seyri üstünde çok büyük etkisi olan bir siyasetçi ve devlet insanıydı. Çok güç ve dramatik değişimlerin yaşandığı; dış politika, ekonomi ve sosyal durumla ilgili geniş ölçekli sınamalardan geçilen bir dönemde ülkemizi yönetti. Reformların gerekli olduğunu çok iyi anlıyordu ve acilen müdahele edilmesi gereken sorunlara kendi çözümlerini getirmeye uğraştı.”
Rusya Devlet Başkanı, Gorbaçov’un yaşamının son döneminde gerçekleştirdiği insani ve eğitimle ilişkili çalışmalara değer verdiğini kaydetti ve son SSCB liderinin ailesine kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.
In this Thursday, Nov. 8, 2018 file photo, former Soviet leader Mikhail Gorbachev attends the Moscow premier of a film made by Werner Herzog and British filmmaker Andre Singer based on their conversations, in Moscow, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
DÜNYA
Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti
Dün, 23:28
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