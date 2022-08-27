Türkiye
CANLI | Zaporojya askeri-sivil idaresi:Ukrayna birlikleri Energodar'ı bombalamaya devam ediyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220827/bm-rusya-ve-abdye-start-3un-yerini-alacak-yeni-bir-anlasma-imzalama-cagrimizi-yineliyoruz-1060463379.html
BM: Rusya ve ABD’ye START-3'ün yerini alacak yeni bir anlaşma imzalama çağrımızı yineliyoruz
BM: Rusya ve ABD’ye START-3'ün yerini alacak yeni bir anlaşma imzalama çağrımızı yineliyoruz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Izumi Nakamitsu, BM’nin Rusya ve ABD'ye START-3'ün yerini alacak yeni bir anlaşma imzalamaları çağrısını... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T11:03+0300
2022-08-27T11:03+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
start
start-3 anlaşması
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1043726321_112:0:1890:1000_1920x0_80_0_0_22832638425cb9f5ca8869240cabaf7d.jpg
BM Silahsızlanmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Izumi Nakamitsu, düzenlediği basın toplantısında, BM’nin Rusya ve ABD’ye 2026 yılında sona erecek Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) yerini alacak yeni bir belgenin imzalanması için mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlamaları çağrısı yaptığını söyledi.Nakamitsu, “En kısa sürede... START 3’ün bitiş tarihinin 2026 olduğunu biliyoruz. En azından START-3'ün süresi dolmadan yeni bir anlaşma üzerinde anlaşmaları gerekiyor, aksi takdirde dünyanın caydırıcı araçları kalmayacak. Dünyanın nükleer silahlara kısıtlama getiren araçlardan mahrum kalmaması için her iki tarafa da mümkün olan en kısa sürede işibirliği yapmaları çağrımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1043726321_334:0:1667:1000_1920x0_80_0_0_7c997de6b7b0b319dd65db35e78cbc98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm, birleşmiş milletler (bm), start, start-3 anlaşması, rusya
bm, birleşmiş milletler (bm), start, start-3 anlaşması, rusya

BM: Rusya ve ABD’ye START-3'ün yerini alacak yeni bir anlaşma imzalama çağrımızı yineliyoruz

11:03 27.08.2022
© AP Photo / Bebeto MatthewsBirleşmiş Milletler - BM
Birleşmiş Milletler - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Bebeto Matthews
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Izumi Nakamitsu, BM’nin Rusya ve ABD'ye START-3'ün yerini alacak yeni bir anlaşma imzalamaları çağrısını yinelediğini belirtti.
BM Silahsızlanmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Izumi Nakamitsu, düzenlediği basın toplantısında, BM’nin Rusya ve ABD’ye 2026 yılında sona erecek Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) yerini alacak yeni bir belgenin imzalanması için mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlamaları çağrısı yaptığını söyledi.
Nakamitsu, “En kısa sürede... START 3’ün bitiş tarihinin 2026 olduğunu biliyoruz. En azından START-3'ün süresi dolmadan yeni bir anlaşma üzerinde anlaşmaları gerekiyor, aksi takdirde dünyanın caydırıcı araçları kalmayacak. Dünyanın nükleer silahlara kısıtlama getiren araçlardan mahrum kalmaması için her iki tarafa da mümkün olan en kısa sürede işibirliği yapmaları çağrımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала