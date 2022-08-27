https://sputniknews.com.tr/20220827/bm-rusya-ve-abdye-start-3un-yerini-alacak-yeni-bir-anlasma-imzalama-cagrimizi-yineliyoruz-1060463379.html

BM: Rusya ve ABD’ye START-3'ün yerini alacak yeni bir anlaşma imzalama çağrımızı yineliyoruz

BM: Rusya ve ABD’ye START-3'ün yerini alacak yeni bir anlaşma imzalama çağrımızı yineliyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Izumi Nakamitsu, BM’nin Rusya ve ABD'ye START-3'ün yerini alacak yeni bir anlaşma imzalamaları çağrısını... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T11:03+0300

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dünya

bm

birleşmiş milletler (bm)

start

start-3 anlaşması

rusya

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BM Silahsızlanmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Izumi Nakamitsu, düzenlediği basın toplantısında, BM’nin Rusya ve ABD’ye 2026 yılında sona erecek Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) yerini alacak yeni bir belgenin imzalanması için mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlamaları çağrısı yaptığını söyledi.Nakamitsu, “En kısa sürede... START 3’ün bitiş tarihinin 2026 olduğunu biliyoruz. En azından START-3'ün süresi dolmadan yeni bir anlaşma üzerinde anlaşmaları gerekiyor, aksi takdirde dünyanın caydırıcı araçları kalmayacak. Dünyanın nükleer silahlara kısıtlama getiren araçlardan mahrum kalmaması için her iki tarafa da mümkün olan en kısa sürede işibirliği yapmaları çağrımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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bm, birleşmiş milletler (bm), start, start-3 anlaşması, rusya