https://sputniknews.com.tr/20220827/bm-rusya-ve-abdye-start-3un-yerini-alacak-yeni-bir-anlasma-imzalama-cagrimizi-yineliyoruz-1060463379.html
BM: Rusya ve ABD’ye START-3'ün yerini alacak yeni bir anlaşma imzalama çağrımızı yineliyoruz
BM: Rusya ve ABD’ye START-3'ün yerini alacak yeni bir anlaşma imzalama çağrımızı yineliyoruz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Izumi Nakamitsu, BM’nin Rusya ve ABD'ye START-3'ün yerini alacak yeni bir anlaşma imzalamaları çağrısını... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T11:03+0300
2022-08-27T11:03+0300
2022-08-27T11:03+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
start
start-3 anlaşması
rusya
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BM Silahsızlanmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Izumi Nakamitsu, düzenlediği basın toplantısında, BM’nin Rusya ve ABD’ye 2026 yılında sona erecek Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) yerini alacak yeni bir belgenin imzalanması için mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlamaları çağrısı yaptığını söyledi.Nakamitsu, “En kısa sürede... START 3’ün bitiş tarihinin 2026 olduğunu biliyoruz. En azından START-3'ün süresi dolmadan yeni bir anlaşma üzerinde anlaşmaları gerekiyor, aksi takdirde dünyanın caydırıcı araçları kalmayacak. Dünyanın nükleer silahlara kısıtlama getiren araçlardan mahrum kalmaması için her iki tarafa da mümkün olan en kısa sürede işibirliği yapmaları çağrımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
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bm, birleşmiş milletler (bm), start, start-3 anlaşması, rusya
bm, birleşmiş milletler (bm), start, start-3 anlaşması, rusya
BM: Rusya ve ABD’ye START-3'ün yerini alacak yeni bir anlaşma imzalama çağrımızı yineliyoruz
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Izumi Nakamitsu, BM’nin Rusya ve ABD'ye START-3'ün yerini alacak yeni bir anlaşma imzalamaları çağrısını yinelediğini belirtti.
BM Silahsızlanmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Izumi Nakamitsu, düzenlediği basın toplantısında, BM’nin Rusya ve ABD’ye 2026 yılında sona erecek Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) yerini alacak yeni bir belgenin imzalanması için mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlamaları çağrısı yaptığını söyledi.
Nakamitsu, “En kısa sürede... START 3’ün bitiş tarihinin 2026 olduğunu biliyoruz. En azından START-3'ün süresi dolmadan yeni bir anlaşma üzerinde anlaşmaları gerekiyor, aksi takdirde dünyanın caydırıcı araçları kalmayacak. Dünyanın nükleer silahlara kısıtlama getiren araçlardan mahrum kalmaması için her iki tarafa da mümkün olan en kısa sürede işibirliği yapmaları çağrımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.