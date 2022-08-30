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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220830/kremlin-abnin-schengen-kisitlamasina-karsilik-verecegiz-1060586125.html
Kremlin: AB'nin, Schengen kısıtlamasına karşılık vereceğiz
Kremlin: AB'nin, Schengen kısıtlamasına karşılık vereceğiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazı AB ülkelerinin Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesinin önüne geçmek için sundukları teklife itiraz ederek... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T22:20+0300
2022-08-30T22:22+0300
ukrayna krizi
kremlin
rusya
ab
schengen
schengen bölgesi
schengen ülkeleri
vize
dmitriy peskov
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Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere bazı AB ülkeleri, Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesi gerektiğini savunuyor.Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri operasyonlar bahane edilerek, Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesi talebine Kremlin'den tepki geldi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB'nin böyle bir adımında Rusya devletinin değil Rus vatandaşlarının cezalandırılacağını söyleyerek, "Her halükarda bu karara karşılık verilir ve bunu kendi çıkarlarımıza göre, Rus vatandaşlarının çıkarlarına göre yaparız" dedi.'AB, Rusya'ya karşı öfke patlamaları yaşıyor'AB'nin, Rusya'ya karşı sayısız kararlar aldığını söyleyerek bu durumu 'Öfke patlaması` olarak yorumlayan Peskov, "Ne yazık ki Brüksel ve bazı AB ülkeleri akıldan yoksun davranıyorlar. Ülkemize karşı bu yöndeki dürtüler enerji konusunda da geçerlidir. Bu gibi saçma kararlar, ABD şirketlerinin daha fazla para kazanması için alınıyor. Bu kararlar, deliliğin son sınırı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220830/borrell-abde-ruslara-yonelik-vize-yasagi-konusunda-ortak-bir-tutum-yok-uzlasma-aranacak-1060580068.html
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kremlin, rusya, ab, schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, vize, dmitriy peskov
kremlin, rusya, ab, schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, vize, dmitriy peskov

Kremlin: AB'nin, Schengen kısıtlamasına karşılık vereceğiz

22:20 30.08.2022 (güncellendi: 22:22 30.08.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazı AB ülkelerinin Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesinin önüne geçmek için sundukları teklife itiraz ederek, "AB'nin, Schengen kısıtlamasına karşılık vereceğiz" dedi.
Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere bazı AB ülkeleri, Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesi gerektiğini savunuyor.
Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri operasyonlar bahane edilerek, Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesi talebine Kremlin'den tepki geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB'nin böyle bir adımında Rusya devletinin değil Rus vatandaşlarının cezalandırılacağını söyleyerek, "Her halükarda bu karara karşılık verilir ve bunu kendi çıkarlarımıza göre, Rus vatandaşlarının çıkarlarına göre yaparız" dedi.

'AB, Rusya'ya karşı öfke patlamaları yaşıyor'

AB'nin, Rusya'ya karşı sayısız kararlar aldığını söyleyerek bu durumu 'Öfke patlaması` olarak yorumlayan Peskov, "Ne yazık ki Brüksel ve bazı AB ülkeleri akıldan yoksun davranıyorlar. Ülkemize karşı bu yöndeki dürtüler enerji konusunda da geçerlidir. Bu gibi saçma kararlar, ABD şirketlerinin daha fazla para kazanması için alınıyor. Bu kararlar, deliliğin son sınırı" ifadelerini kullandı.
Schengen - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
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