https://sputniknews.com.tr/20220830/borrell-abde-ruslara-yonelik-vize-yasagi-konusunda-ortak-bir-tutum-yok-uzlasma-aranacak-1060580068.html
Borrell: AB’de Ruslara yönelik vize yasağı konusunda ortak bir tutum yok, uzlaşma aranacak
Borrell: AB’de Ruslara yönelik vize yasağı konusunda ortak bir tutum yok, uzlaşma aranacak
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkeleri arasında şu anda Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağı... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T18:43+0300
2022-08-30T18:43+0300
2022-08-30T19:33+0300
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
vize
çekya
ab
josep borrell
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AB dışişleri bakanlarının Çekya’daki resmi olmayan toplantısından önce gazetecilere konuşan Borrel, “Bu konuyu tartışacağız. Bu resmi olmayan bir toplantı, somut kararlar alınamıyor, ancak net bir siyasi duruş elde edebileceğimize eminim. Şu anda üye ülkelerin tutumları farklı. Bazı ülkeler vize verilmesinin tamamen yasaklanmasını isterken, bazıları yalnızca mevcut vize mekanizması üzerindeki kısıtlamalardan yana. Bu konuda dengeli bir yaklaşıma ulaşacağımızı sanıyorum” dedi.Öte yandan Borrell, Ukrayna tahılı ile ilgili Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da gerçekleştirilen tahıl anlaşması için Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e (BM) teşekkür etti.Çekya: AB, Ruslara vize verilmesi konusunda uzlaşma arayacakÇekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavský ise Rusya vatandaşlarına vize verilmesinin kısıtlanması konusunda uzlaşmacı çözüm arayacaklarını belirtti.Görüşme öncesinde açıklamalar yapan Lipavský, “Rusya vatandaşlarına vize verilmesini büyük ölçüde sınırlamak için bir teklifte bulunduk. Bunun, ortaklarımızdan belirli bir tepkiye, bu konuda çok canlı bir tartışmaya yol açtığını görüyoruz. Şimdi diğer Avrupa ülkelerinden gelen tepkileri topluyoruz. Bu toplantıda uzlaşmacı bir çözüm arayacağız” ifadesini kullandı.Lipavský, “Gerçekçi olmak gerek, Fransa, Almanya ve diğer ülkelerin belirli bir tutumu var. Tüm bunlar tartışma konusu. Önemli olan Avrupa birliğini korumamız” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-rus-vatandaslarina-yonelik-vize-yasagina-karsi-1060507184.html
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rusya, yaptırım, vize, çekya, ab, josep borrell
rusya, yaptırım, vize, çekya, ab, josep borrell
Borrell: AB’de Ruslara yönelik vize yasağı konusunda ortak bir tutum yok, uzlaşma aranacak
18:43 30.08.2022 (güncellendi: 19:33 30.08.2022) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkeleri arasında şu anda Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağı konusunda ortak bir tutumun olmadığını, AB dışişleri bakanlarının Prag’daki toplantıda ortak bir yaklaşım bulmaya çalışacaklarını söyledi.
AB dışişleri bakanlarının Çekya’daki resmi olmayan toplantısından önce gazetecilere konuşan Borrel, “Bu konuyu tartışacağız. Bu resmi olmayan bir toplantı, somut kararlar alınamıyor, ancak net bir siyasi duruş elde edebileceğimize eminim. Şu anda üye ülkelerin tutumları farklı. Bazı ülkeler vize verilmesinin tamamen yasaklanmasını isterken, bazıları yalnızca mevcut vize mekanizması üzerindeki kısıtlamalardan yana. Bu konuda dengeli bir yaklaşıma ulaşacağımızı sanıyorum” dedi.
Öte yandan Borrell, Ukrayna tahılı ile ilgili Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da gerçekleştirilen tahıl anlaşması için Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e (BM) teşekkür etti.
Çekya: AB, Ruslara vize verilmesi konusunda uzlaşma arayacak
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavský ise Rusya vatandaşlarına vize verilmesinin kısıtlanması konusunda uzlaşmacı çözüm arayacaklarını belirtti.
Görüşme öncesinde açıklamalar yapan Lipavský, “Rusya vatandaşlarına vize verilmesini büyük ölçüde sınırlamak için bir teklifte bulunduk. Bunun, ortaklarımızdan belirli bir tepkiye, bu konuda çok canlı bir tartışmaya yol açtığını görüyoruz. Şimdi diğer Avrupa ülkelerinden gelen tepkileri topluyoruz. Bu toplantıda uzlaşmacı bir çözüm arayacağız” ifadesini kullandı.
Lipavský, “Gerçekçi olmak gerek, Fransa, Almanya ve diğer ülkelerin belirli bir tutumu var. Tüm bunlar tartışma konusu. Önemli olan Avrupa birliğini korumamız” diye ekledi.