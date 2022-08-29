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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220829/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-rus-vatandaslarina-yonelik-vize-yasagina-karsi-1060507184.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağına karşı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağına karşı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanlarının bu hafta sonu yapacağı toplantıda Rus... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T08:27+0300
2022-08-29T08:29+0300
ukrayna krizi
ab
josep borrell
vize yasağı
rusya
ukrayna
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonu devam ederken, başta Ukrayna olmak üzere bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler de tüm Rus vatandaşlarına vize yasağı getirilmesini gündeme getirdi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Avusturya basınına verdiği demeçte, AB Dışişleri Bakanlarının bu hafta sonu yapacağı toplantıda Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağını oybirliğiyle desteklemeyeceklerini ifade ederek, "Rus sivil nüfusuyla ilişkiyi kesmenin yardımcı olacağını ve bu fikrin gerekli oybirliğine sahip olacağını düşünmüyorum" dedi. Borrell, "Bazı Rusların vize alma şeklini gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum, kesinlikle oligarkların değil. Daha seçici olmalıyız. Ancak tüm Ruslara vize verilmesini durdurma taraftarı değilim" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy birkaç hafta önce AB ülkelerine çağrıda bulunmuş ve Rus vatandaşlarına vize yasağı getirmelerini istemişti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas gibi bazı AB liderleri de AB çapında vize yasağı çağrısında bulunmuşlardı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise söz konusu vize yasağına karşı çıkmıştı.
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ab, josep borrell, vize yasağı, rusya, ukrayna
ab, josep borrell, vize yasağı, rusya, ukrayna

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağına karşı

08:27 29.08.2022 (güncellendi: 08:29 29.08.2022)
© REUTERS / John ThysJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© REUTERS / John Thys
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanlarının bu hafta sonu yapacağı toplantıda Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağını oybirliğiyle desteklemeyeceklerini ifade etti.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonu devam ederken, başta Ukrayna olmak üzere bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler de tüm Rus vatandaşlarına vize yasağı getirilmesini gündeme getirdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Avusturya basınına verdiği demeçte, AB Dışişleri Bakanlarının bu hafta sonu yapacağı toplantıda Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağını oybirliğiyle desteklemeyeceklerini ifade ederek, "Rus sivil nüfusuyla ilişkiyi kesmenin yardımcı olacağını ve bu fikrin gerekli oybirliğine sahip olacağını düşünmüyorum" dedi.
Borrell, "Bazı Rusların vize alma şeklini gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum, kesinlikle oligarkların değil. Daha seçici olmalıyız. Ancak tüm Ruslara vize verilmesini durdurma taraftarı değilim" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy birkaç hafta önce AB ülkelerine çağrıda bulunmuş ve Rus vatandaşlarına vize yasağı getirmelerini istemişti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas gibi bazı AB liderleri de AB çapında vize yasağı çağrısında bulunmuşlardı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise söz konusu vize yasağına karşı çıkmıştı.
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