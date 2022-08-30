https://sputniknews.com.tr/20220830/istanbul-valiliginden-gok-gurultulu-kuvvetli-saganak-uyarisi-1060586454.html

İstanbul Valiliği'nden 'gök gürültülü kuvvetli sağanak' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden 'gök gürültülü kuvvetli sağanak' uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte beklenen gök gürültülü ve kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı. AKOM da yarın başlayacak yağışın 3... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T22:33+0300

2022-08-30T22:33+0300

2022-08-30T22:48+0300

türkiye

istanbul valiliği

sağanak

sağanak yağış uyarısı

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

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İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağı uyarısını yaptı.Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.Açıklamada, "Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Öte yandan, Marmara Bölgesi'nde yarın beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. AKOM gün vererek uyardı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde etkili olacak şiddetli yağış sebebiyle vatandaşları uyardı. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yaşanan kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağı tahmin ediliyor. AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: AFAD'dan valiliklere uyarı mesajı AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), hava tahminleri doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine uyarı mesajı gönderdi. AFAD, vatandaşları da muhtemel su baskını ihtimaline karşı ev ve işyerleri için önlem almaya, araçlarını dolu yağışı ihtimaline karşı koruyacak tedbirler almaya çağırıyor.Dışarıda olmaları durumunda, uçabilecek çatı, devrilebilecek ağaç ve direklerin yanı sıra ulaşım zorlukları ile karşılaşabileceklerini hatırlatıyor. Ayrıca ayak bileğine gelen sel sularının bir insani sürükleyebileceğini anımsatarak sel sularına girilmemesi konusunda uyarıyor.AFAD, valiliklere, ani sel, su baskını, dolu, kısa sureli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara hazırlıklı olmaları için uyarı mesajı gönderdi. Dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı. Mesajda, ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması istendi. Teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi hatırlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220829/meteorolojiden-9-kente-yagmur-uyarisi-1060506592.html

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istanbul valiliği, sağanak, sağanak yağış uyarısı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)