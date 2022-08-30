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İstanbul Valiliği'nden 'gök gürültülü kuvvetli sağanak' uyarısı
İstanbul Valiliği'nden 'gök gürültülü kuvvetli sağanak' uyarısı
İstanbul Valiliği, kentte beklenen gök gürültülü ve kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı. AKOM da yarın başlayacak yağışın 3... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T22:33+0300
2022-08-30T22:48+0300
türkiye
istanbul valiliği
sağanak
sağanak yağış uyarısı
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
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İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağı uyarısını yaptı.Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.Açıklamada, "Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Öte yandan, Marmara Bölgesi'nde yarın beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. AKOM gün vererek uyardı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde etkili olacak şiddetli yağış sebebiyle vatandaşları uyardı. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yaşanan kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağı tahmin ediliyor. AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: AFAD'dan valiliklere uyarı mesajı AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), hava tahminleri doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine uyarı mesajı gönderdi. AFAD, vatandaşları da muhtemel su baskını ihtimaline karşı ev ve işyerleri için önlem almaya, araçlarını dolu yağışı ihtimaline karşı koruyacak tedbirler almaya çağırıyor.Dışarıda olmaları durumunda, uçabilecek çatı, devrilebilecek ağaç ve direklerin yanı sıra ulaşım zorlukları ile karşılaşabileceklerini hatırlatıyor. Ayrıca ayak bileğine gelen sel sularının bir insani sürükleyebileceğini anımsatarak sel sularına girilmemesi konusunda uyarıyor.AFAD, valiliklere, ani sel, su baskını, dolu, kısa sureli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara hazırlıklı olmaları için uyarı mesajı gönderdi. Dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı. Mesajda, ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması istendi. Teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi hatırlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/meteorolojiden-9-kente-yagmur-uyarisi-1060506592.html
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istanbul valiliği, sağanak, sağanak yağış uyarısı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
istanbul valiliği, sağanak, sağanak yağış uyarısı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

İstanbul Valiliği'nden 'gök gürültülü kuvvetli sağanak' uyarısı

22:33 30.08.2022 (güncellendi: 22:48 30.08.2022)
© İHA / BATUHAN TOPRAK - İSMAİL COŞKUNİstanbul'da etkisini gösteren yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.
İstanbul'da etkisini gösteren yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© İHA / BATUHAN TOPRAK - İSMAİL COŞKUN
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İstanbul Valiliği, kentte beklenen gök gürültülü ve kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı. AKOM da yarın başlayacak yağışın 3 Eylül Cumartesi gününe kadar yer yer kuvvetleneceğini açıkladı.
İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağı uyarısını yaptı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Öte yandan, Marmara Bölgesi'nde yarın beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

AKOM gün vererek uyardı: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde etkili olacak şiddetli yağış sebebiyle vatandaşları uyardı.
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yaşanan kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağı tahmin ediliyor.
Serin ve yağışlı hava cumartesi gününe kadar sürecek
AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yağışların perşembe ve cuma gününden itibaren yoğunluğunu azaltması; ancak bölgesel olarak 30-60 dakika gibi kısa zaman diliminde kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Serin ve yağışlı havanın cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor."

AFAD'dan valiliklere uyarı mesajı

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), hava tahminleri doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine uyarı mesajı gönderdi.
AFAD, vatandaşları da muhtemel su baskını ihtimaline karşı ev ve işyerleri için önlem almaya, araçlarını dolu yağışı ihtimaline karşı koruyacak tedbirler almaya çağırıyor.
Dışarıda olmaları durumunda, uçabilecek çatı, devrilebilecek ağaç ve direklerin yanı sıra ulaşım zorlukları ile karşılaşabileceklerini hatırlatıyor. Ayrıca ayak bileğine gelen sel sularının bir insani sürükleyebileceğini anımsatarak sel sularına girilmemesi konusunda uyarıyor.
AFAD, valiliklere, ani sel, su baskını, dolu, kısa sureli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara hazırlıklı olmaları için uyarı mesajı gönderdi. Dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı. Mesajda, ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması istendi. Teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi hatırlatıldı.
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