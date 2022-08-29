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https://sputniknews.com.tr/20220829/meteorolojiden-9-kente-yagmur-uyarisi-1060506592.html
Meteoroloji'den 9 kente yağmur uyarısı
Meteoroloji'den 9 kente yağmur uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bugün 9 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Marmara Bölgesi'nin haftayı yağmurlu geçirmesi öngörülüyor.
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hava durumu, istanbul hava durumu, yağmur
hava durumu, istanbul hava durumu, yağmur

Meteoroloji'den 9 kente yağmur uyarısı

06:33 29.08.2022
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bugün 9 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nin haftayı yağmurlu geçirmesi öngörülüyor.
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