https://sputniknews.com.tr/20220830/bagdatta-sadr-yanlisi-gostericilerin-alanlardan-cekilmesiyle-hayat-normale-dondu-1060581651.html

Bağdat'ta Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle hayat normale döndü

Bağdat'ta Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle hayat normale döndü

Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle iki gündür süren hareketlilik sona erdi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T19:48+0300

2022-08-30T19:48+0300

2022-08-30T19:48+0300

dünya

irak

mukteda es-sadr

bağdat

protesto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101787/17/1017871725_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_cf66554adfc0cac2931859e727d44885.jpg

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresinden tüm göstericilerin çekildiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını duyurdu.Sağlık kaynaklarına göre, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın dün siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti, 380 kişi yaralandı.Irak'taki olaylarSadr destekçileri, dün Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.Şii lider, yaşananların ardından bugün öğle saatlerinde destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220830/sadrdan-taraftarlarina-protestolari-bir-saat-icinde-sona-erdirin-1060567033.html

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

irak, mukteda es-sadr, bağdat, protesto