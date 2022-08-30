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https://sputniknews.com.tr/20220830/bagdatta-sadr-yanlisi-gostericilerin-alanlardan-cekilmesiyle-hayat-normale-dondu-1060581651.html
Bağdat'ta Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle hayat normale döndü
Bağdat'ta Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle hayat normale döndü
Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle iki gündür süren hareketlilik sona erdi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T19:48+0300
2022-08-30T19:48+0300
dünya
irak
mukteda es-sadr
bağdat
protesto
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Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresinden tüm göstericilerin çekildiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını duyurdu.Sağlık kaynaklarına göre, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın dün siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti, 380 kişi yaralandı.Irak'taki olaylarSadr destekçileri, dün Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.Şii lider, yaşananların ardından bugün öğle saatlerinde destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220830/sadrdan-taraftarlarina-protestolari-bir-saat-icinde-sona-erdirin-1060567033.html
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irak, mukteda es-sadr, bağdat, protesto
irak, mukteda es-sadr, bağdat, protesto

Bağdat'ta Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle hayat normale döndü

19:48 30.08.2022
© AAIrak bayrağı
Irak bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AA
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Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle iki gündür süren hareketlilik sona erdi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresinden tüm göstericilerin çekildiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını duyurdu.
Sağlık kaynaklarına göre, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın dün siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti, 380 kişi yaralandı.

Irak'taki olaylar

Sadr destekçileri, dün Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.
Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Şii lider, yaşananların ardından bugün öğle saatlerinde destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.
Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.
Iraklı Şii lider Sadr'a bağlı silahlı güçler, Irak güvenlik güçlerine roket ve havanlarla saldırırken görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
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Sadr, Iraklılardan af dileyip 'Batsın böyle devrim' dedi: Taraftarları Yeşil Bölge'den çıktı
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