https://sputniknews.com.tr/20220830/sadrdan-taraftarlarina-protestolari-bir-saat-icinde-sona-erdirin-1060567033.html

Sadr'dan taraftarlarına: Protestoları bir saat içinde sona erdirin

Sadr'dan taraftarlarına: Protestoları bir saat içinde sona erdirin

Iraklı Şii lider Muktada Sadr, Irak güvenlik güçleri ile çatışan taraftarlarına protestoları bir saat içinde sona erdirip Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi terk... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T13:32+0300

2022-08-30T13:32+0300

2022-08-30T14:00+0300

dünya

mukteda es sadr

irak

bağdat

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Irak'ta seçim sonrası hükümet krizi çözülemezken, seçimin galibi Şii lider Muktada Sadr, güvenlik güçleriyle çatışarak onlarca ölüme yol açan taraftarlarına nihayet 'dur' dedi. Sadr, televizyonda yayımlanan açıklamasında 'Irak halkından af dileyerek' şunları söyledi:"Yaşanan çatışmalardan dolayı Irak halkından özür diliyorum. Bu devrim barışçıl olmaktan çıktığı için devrim değildir ve buna devrim diyemem. Batsın böyle bir devrim." Şii liderin 'protestoları bir saat içinde sona erdirip Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi terk etmeleri' çağrısına uyan taraftarlarının Bağdat'ta meclis binasını boşaltıp Yeşil Bölge'den ayrılması üzerine hükümet sokağa çıkma yasağını kaldırdı.Başbakan Mustafa Kazımi "Mukteda es Sadr'ın şiddete son verilmesi çağrısı, vatanseverliğin en yüksek biçimini ve Iraklıları kurtarma arzusunu temsil ediyor" açıklamasını yaptı.

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mukteda es sadr, irak, bağdat