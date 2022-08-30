https://sputniknews.com.tr/20220830/sadrdan-taraftarlarina-protestolari-bir-saat-icinde-sona-erdirin-1060567033.html
Sadr'dan taraftarlarına: Protestoları bir saat içinde sona erdirin
Sadr'dan taraftarlarına: Protestoları bir saat içinde sona erdirin
Iraklı Şii lider Muktada Sadr, Irak güvenlik güçleri ile çatışan taraftarlarına protestoları bir saat içinde sona erdirip Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi terk... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T13:32+0300
2022-08-30T13:32+0300
2022-08-30T14:00+0300
dünya
mukteda es sadr
irak
bağdat
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Irak'ta seçim sonrası hükümet krizi çözülemezken, seçimin galibi Şii lider Muktada Sadr, güvenlik güçleriyle çatışarak onlarca ölüme yol açan taraftarlarına nihayet 'dur' dedi. Sadr, televizyonda yayımlanan açıklamasında 'Irak halkından af dileyerek' şunları söyledi:"Yaşanan çatışmalardan dolayı Irak halkından özür diliyorum. Bu devrim barışçıl olmaktan çıktığı için devrim değildir ve buna devrim diyemem. Batsın böyle bir devrim." Şii liderin 'protestoları bir saat içinde sona erdirip Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi terk etmeleri' çağrısına uyan taraftarlarının Bağdat'ta meclis binasını boşaltıp Yeşil Bölge'den ayrılması üzerine hükümet sokağa çıkma yasağını kaldırdı.Başbakan Mustafa Kazımi "Mukteda es Sadr'ın şiddete son verilmesi çağrısı, vatanseverliğin en yüksek biçimini ve Iraklıları kurtarma arzusunu temsil ediyor" açıklamasını yaptı.
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mukteda es sadr, irak, bağdat
mukteda es sadr, irak, bağdat
Sadr'dan taraftarlarına: Protestoları bir saat içinde sona erdirin
13:32 30.08.2022 (güncellendi: 14:00 30.08.2022) Abone ol
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Iraklı Şii lider Muktada Sadr, Irak güvenlik güçleri ile çatışan taraftarlarına protestoları bir saat içinde sona erdirip Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi terk etmeleri çağrısı yaptı. Taraftarlarının meclis binasını boşaltıp Yeşil Bölge'den ayrılmaya başlaması üzerine hükümet sokağa çıkma yasağını kaldırdı.
Irak'ta seçim sonrası hükümet krizi çözülemezken, seçimin galibi Şii lider Muktada Sadr, güvenlik güçleriyle çatışarak onlarca ölüme yol açan taraftarlarına nihayet 'dur' dedi.
Sadr, televizyonda yayımlanan açıklamasında 'Irak halkından af dileyerek' şunları söyledi:
"Yaşanan çatışmalardan dolayı Irak halkından özür diliyorum. Bu devrim barışçıl olmaktan çıktığı için devrim değildir ve buna devrim diyemem. Batsın böyle bir devrim."
Şii liderin 'protestoları bir saat içinde sona erdirip Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi terk etmeleri' çağrısına uyan taraftarlarının Bağdat'ta meclis binasını boşaltıp Yeşil Bölge'den ayrılması üzerine hükümet sokağa çıkma yasağını kaldırdı.
Başbakan Mustafa Kazımi "Mukteda es Sadr'ın şiddete son verilmesi çağrısı, vatanseverliğin en yüksek biçimini ve Iraklıları kurtarma arzusunu temsil ediyor" açıklamasını yaptı.