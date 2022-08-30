https://sputniknews.com.tr/20220830/ak-partili-zehra-taskesenlioglundan-mine-tozlu-sinerene-suc-duyurusu-1060578244.html

AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan Mine Tozlu Sineren'e suç duyurusu

AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan Mine Tozlu Sineren'e suç duyurusu

AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu, Sedat Peker'in kendisi ve ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarını doğrulayan iş insanı Mine Tozlu... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T18:06+0300

2022-08-30T18:06+0300

2022-08-30T18:11+0300

zehra taşkesenlioğlu

politika

ak parti

mine tozlu sineren

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Sedat Peker'in hafta sonu yayınladığı rüşvet iddialarında adı geçen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı.Taşkesenlioğlu, Sermayeye Piyasası Kurulu’nun (SPK) eski başkanı olan ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile birlikte kendisinden de bahsederek Sedat Peker'in yolsuzluk iddialarını doğrulayan iş insanı Mine Tozlu Sineren hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.'İftira ve kumpas olayı'Taşkesenlioğlu’nun açıklaması şöyle:“İş İnsanı Mine Tozlu Sineren tarafından sosyal medyada ortaya atığı iddialar nedeniyle günlerdir ailem ve şahsıma yönelik kasıtlı olarak sistematik bir suç isnadı yapılmaktadır. Yaşanan bilgi kirliliğinden dolayı kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir.Seçim çalışmaları nedeniyle Mayıs 2018 tarihinde Erzurum'da bulunduğum esnada iş insanı Mine Tozlu Sineren, danışmanım aracılığı ile randevu talebinde bulunmuştur. Programım gereği Hınıs İlçesinde olduğundan dolayı görüşemeyeceğimi ifade etmeme rağmen Mine Tozlu Sineren görüşme talebinde ısrar ederek Hınıs'a gelmiştir.İlk kez karşılaştığım Sineren'i dinledikten sonra talebinin şahsımla alakalı olmadığını, muhatabı olan Sermeye Piyasası Kurulu ile görüşmesi gerektiğini ve konuya müdahil olamayacağımı belirttim. O tarihten itibaren müfteri Mine Tozlu Sineren ile hiçbir görüşmem olmamıştır. Mine Tozlu Sineren'in ifade ettiği danışmanlık bürosu ile hiçbir ilişkim olmadığı gibi görüştüğü kişilerle de herhangi bir tanışıklığım bulunmamaktadır.İftira ve kumpas olayının bir diğer ayağında yer alan Mine Tozlu Sineren, katıldığı televizyon programında ismimi kasıtlı olarak gündeme getirmiş ancak şahsımla ilgili hiçbir delil ortaya koyamamıştır. Konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatarak Mine Tozlu Sineren'in iftiraları hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumu ifade ederim.”

https://sputniknews.com.tr/20220829/chp-taskesenlioglu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1060514174.html

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zehra taşkesenlioğlu, ak parti, mine tozlu sineren