https://sputniknews.com.tr/20220829/bakan-akardan-yunanistana-bu-kadar-simariklik-pervasizlik-kabul-edilemez-1060527955.html
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Bu kadar şımarıklık, pervasızlık kabul edilemez
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Bu kadar şımarıklık, pervasızlık kabul edilemez
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan tarafından radar kilidi atılmasına sert tepki gösterdi... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T16:12+0300
2022-08-29T16:12+0300
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törenle verildi.Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemde yaptığı hava ihlallerine ve tacizlere tepki gösterdi.'Sürekli taciz ediyorlar'Akar, "Ege'de maalesef bu kötü komşu ha bire, çeşitli şekillerde taciz ediyor. Şunu açıklıkla bir daha belirtelim, deniz, kara ve hava kuvvetlerimiz herhangi bir taciz olduğunda asla taviz vermiyor, vermeyecek" açıklamasında bulundu.'Şımarıklık kabul edilemez'Yunanistan'ın, Lozan ve Paris Antlaşmalarına aykırı şekilde Ege'deki adaları silahlandırdığını vurgulayan Bakan Akar, şöyle devam etti:Yunanistan'ın, "Uçakları tanımıyoruz" açıklaması yaptığını hatırlatan Akar, "Her tarafa yayımlanmış, planlar programlar yapılmış, 22 Ağustos'ta Türk Hava Kuvvetleri unsurları ABD uçaklarına eskortluk edecek, birkaç gün sonra Yunanlılar eskortluk edecek, bu kadar belliyken 'bizim haberimiz yok' diye yalan ve inkara başvurdu bu kötü komşu" dedi.
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türkiye, yunanistan, ege, taciz, ege denizi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Bu kadar şımarıklık, pervasızlık kabul edilemez
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan tarafından radar kilidi atılmasına sert tepki gösterdi. Akar, "Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törenle verildi.
Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemde yaptığı hava ihlallerine ve tacizlere tepki gösterdi.
'Sürekli taciz ediyorlar'
Akar, "Ege'de maalesef bu kötü komşu ha bire, çeşitli şekillerde taciz ediyor. Şunu açıklıkla bir daha belirtelim, deniz, kara ve hava kuvvetlerimiz herhangi bir taciz olduğunda asla taviz vermiyor, vermeyecek" açıklamasında bulundu.
'Şımarıklık kabul edilemez'
Yunanistan'ın, Lozan ve Paris Antlaşmalarına aykırı şekilde Ege'deki adaları silahlandırdığını vurgulayan Bakan Akar, şöyle devam etti:
"23 Ağustos'ta bir hadise oldu. Geçmişte hava sahamızı savunmak için uzun menzilli bölge hava savunma sistemleri için Amerikalılarla görüştük, Patriot hava savunma sistemini vermediler. Fransızlarla görüştük, SAMP-T'yi vermediler. Bunun üzerine gittik biz S-400 aldık. Yer yerinden oyladı, 'nasıl alırsınız' diye. Şimdi 23 Ağustos'ta bunun bir alt modeli S-300'ler, NATO görevi yapan Türk F-16'larını radar kilidine aldılar. Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez."
Yunanistan'ın, "Uçakları tanımıyoruz" açıklaması yaptığını hatırlatan Akar, "Her tarafa yayımlanmış, planlar programlar yapılmış, 22 Ağustos'ta Türk Hava Kuvvetleri unsurları ABD uçaklarına eskortluk edecek, birkaç gün sonra Yunanlılar eskortluk edecek, bu kadar belliyken 'bizim haberimiz yok' diye yalan ve inkara başvurdu bu kötü komşu" dedi.