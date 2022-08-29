https://sputniknews.com.tr/20220829/bakan-akardan-yunanistana-bu-kadar-simariklik-pervasizlik-kabul-edilemez-1060527955.html

Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Bu kadar şımarıklık, pervasızlık kabul edilemez

Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Bu kadar şımarıklık, pervasızlık kabul edilemez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan tarafından radar kilidi atılmasına sert tepki gösterdi... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T16:12+0300

2022-08-29T16:12+0300

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törenle verildi.Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemde yaptığı hava ihlallerine ve tacizlere tepki gösterdi.'Sürekli taciz ediyorlar'Akar, "Ege'de maalesef bu kötü komşu ha bire, çeşitli şekillerde taciz ediyor. Şunu açıklıkla bir daha belirtelim, deniz, kara ve hava kuvvetlerimiz herhangi bir taciz olduğunda asla taviz vermiyor, vermeyecek" açıklamasında bulundu.'Şımarıklık kabul edilemez'Yunanistan'ın, Lozan ve Paris Antlaşmalarına aykırı şekilde Ege'deki adaları silahlandırdığını vurgulayan Bakan Akar, şöyle devam etti:Yunanistan'ın, "Uçakları tanımıyoruz" açıklaması yaptığını hatırlatan Akar, "Her tarafa yayımlanmış, planlar programlar yapılmış, 22 Ağustos'ta Türk Hava Kuvvetleri unsurları ABD uçaklarına eskortluk edecek, birkaç gün sonra Yunanlılar eskortluk edecek, bu kadar belliyken 'bizim haberimiz yok' diye yalan ve inkara başvurdu bu kötü komşu" dedi.

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